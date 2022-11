Ancora una volta il velluto conquista la stagione invernale; con la sua morbida consistenza e la sua impeccabile versatilità, il velvet si riconferma tendenza per l’inverno 2023.

Anche Federica Nargi ha detto “sì” al velluto e lo ha fatto indossando un paio di pantaloni morbidi by Goldenpoint.

Il velluto diventa tendenza: ecco i pantaloni scelti da Federica Nargi

Il 16 novembre 2022 Federica Nargi ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui mostra un outfit perfetto per la stagione autunno-invernale. Sneakers bianche, maglioncino a collo alto rosa cipria e un morbido pantalone in velluto grigio by Goldenpoint: “Velvet touch” – ha scritto nella caption della foto, che ha da subito raccolto migliaia di like e di commenti di approvazione.

Come testimonial del brand Federica Nargi è solita pubblicare sul suo profilo contenuti ad hoc per sponsorizzare i capi delle nuove collezioni (come i collant colorati, altra tendenza dell’autunno-inverno 2022-2023) e i pantaloni morbidi in velluto sono proprio uno di quelli.

A quanto pare, dunque, tale capo di abbigliamento entra a fare parte dei must have di stagione: versatile e assolutamente extra cool, il pantalone di velluto può diventare il protagonista di ogni outfit. Di giorno, di pomeriggio, da aperitivo o da cena, scegliere il pantalone morbido in velluto significa scegliere la tendenza.

Morbido, caldo e avvolgente, il velvet assume il ruolo di protagonista della stagione fredda e come dimostra Federica Nargi, da una semplice combinazione di capi può nascere un look perfetto.

Come abbinare i pantaloni di velluto?

Lasciati cadere morbidi, a super zampa, a vita alta o a vita regolare e, perché no, anche skinny, i pantaloni di velluto tornano a essere una conferma per la stagione invernale 2022-2023.

Scegliete il modello che più si addice al vostro stile e alla vostra personalità, ma ricordatevi anche di divertirvi; il pantalone in velluto può essere abbinato a qualsiasi tipologia di capo di abbigliamento e il risultato sarà sempre e comunque impeccabile. L’ex velina, infatti, ha voluto costruire un outfit casual ma allo stesso tempo raffinato, optando per tonalità neutre (rosa, bianco e il grigio del pantalone). In questo modo, nonostante le linee più sporty e semplici, non mancherà la componente sofisticata, sempre molto apprezzabile.

Il pantalone morbido in velluto può diventare un vero passeartout fashion; da una versione più sportiva (anche casalinga, volendo), ne può venire fuori una versione più elegante, magari abbinandolo a una camicia e a un gilet di lana, o a un blazer oversize. Ai piedi, invece, le sneakers rimangono la soluzione perfetta: anch’esse versatili, riescono ad adattarsi a ogni mood. Volendo, però, potete scegliere anche uno stivaletto o un anfibio: un po’ casual, un po’ rock, per una giusta via di mezzo.

Avete un viaggio in programma nel periodo invernale? Niente panico; aprite il guardaroba, prendete il vostro pantalone morbido in velluto (il colore, ovviamente, dipende dai vostri gusti) e abbinatelo a un morbido maglione oversize (anche dello stesso colore) o a una felpa oversize. Comodità, tendenza, fashion: tre elementi perfettamente incastrati in poche e semplici mosse.

La velvet mania è ufficialmente iniziata.