La settimana della moda di Parigi si è ufficialmente conclusa il 7 luglio 2022. Moltissimi i brand che hanno avuto la grande opportunità di presentare al pubblico le nuove collezioni Haute Couture Autunno Inverno 2022-2023.

Oltre a essere un evento importante dal punto di vista prettamente “fashion”, la settimana della moda è una bellissima occasione in cui le persone hanno modo di ritrovarsi insieme, di festeggiare, di partecipare a eventi lussuosi e godere dell’ambiente chic che aleggia a Parigi.

In collegamento a ciò, sappiamo che la maison di gioielli con sede a New York David Yurman, ha organizzato una cena preziosissima, durante la quale Carla Bruni, invitata come ospite, ha letteralmente rubato gli occhi (e la scena) a tutti i presenti: il motivo? Il suo tubino total black da mozzare il fiato.

Carla Bruni: galeotto fu il tubino nero

L’evento galante organizzato dalla maison di gioielli è stato impreziosito da diverse personalità: insieme a Carla Bruni, infatti, hanno partecipato anche la top model Karlie Kloss, Olivia Palermo e Camille Rowe, ex fidanzata del cantante Harry Styles.

Nonostante tutto, però, gli occhi sono caduti sulla cantautrice ed ex Première dame di Francia Carla Bruni Sarkozy, che ha ipnotizzato tutti i presenti con un meraviglioso tubino nero super elegante.

Se c’è un capo evergreen e sempre all’altezza è proprio lui: il tubino nero. Se a indossarlo, poi, è Carla Bruni, la tendenza è assicurata. L’ex top model degli anni ’90, infatti, ha deciso di indossare un tubino nero in grado di avvolgere le curve in modo sensualissimo; attillato, scultoreo e dalla scollatura profonda, nell’insieme ha letteralmente tolto il fiato a chiunque.

A conferire maggiore eleganza al look anche una collana di smeraldi scelta per enfatizzare il colore dei suoi occhi profondi; perfetti anche i capelli, tenuti sciolti e liberi e in netto contrasto (armonico) con l’abito nero.

Dire che il risultato è stato impeccabile, probabilmente, è dire poco. Carla Bruni ha colpito nel segno e ha dato via alla voglia di glam con un semplice tubino nero: la tendenza è già partita!

Come indossare il tubino nero sfoggiato da Carla Bruni?

Il nero è sempre la soluzione, soprattutto quando ci si ritrova indecise a dovere scegliere che cosa indossare e si hanno pochi minuti per pensare.

Anche l’abito nero, semplice e lineare, è sempre un’ottima soluzione: sono capi sempre in tendenza e sempre alla moda, l’importante è scegliere il modello adatto al proprio corpo e il gioco è fatto.

Il tubino nero, ad esempio, è perfetto per ogni occasione e adattabile a ogni contesto: potete decidere di utilizzarlo per un evento elegante, abbinandolo magari a un bel paio di décolleté nere lucide; diversamente potreste anche smorzare l’eleganza dell’abito con una sneaker bassa e rendere così il tutto più sportivo ma altrettanto fashion.

Se, invece, volete ispirarvi all’outfit della bellissima Carla Bruni, non vi resta che scegliere un modello attillato e con scollatura a cuore e profonda e, magari, illuminare il tutto con un bel punto luce al collo: lei ha scelto il verde, ma potete scegliere quello che più si addice alla vostra personalità e/o ai vostri occhi, ad esempio.

Qualsiasi cosa deciderete di abbinare, sappiate che con il tubino nero non sbaglierete mai!