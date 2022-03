Dopo lo schiaffo a Chris Rock, andato in scena durante la notte degli Oscar 2022, Will Smith ha chiesto scusa a tutti. L’attore ha ammesso di aver commesso un errore, portando sul palco una “violenza distruttiva“.

Oscar 2022: Will Smith chiede scusa per lo schiaffo

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock continua a far discutere. Che sia realtà o finzione, ancora non è ben chiaro, l’attore ha comunque deciso di chiedere scusa a tutti pubblicamente. Tramite i suoi profili social, l’interprete di Io sono Leggenda ha ammesso di aver commesso uno scivolone che potrebbe mettere in discussione tutta la sua carriera. Ha dichiarato:

“La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e in quel momento ho reagito emotivamente”.

Le scuse di Will Smith a Chris Rock

Dopo aver chiarito il motivo per cui ha dato uno schiaffo a Rock, Smith è passato alle scuse. Ovviamente, la prima persona che deve perdonare il suo comportamento è Chris che, già prima del suo comunicato, ha deciso di non denunciarlo. Will ha scritto:

“Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho oltrepassato il limite ed ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

E’ bene sottolinare che, durante gli Oscar 2022, quando Smith è stato chiamato sul palco per ritirare il premio come Miglior attore si è subito scusato con il comico e conduttore.

Dopo Rock, le scuse al mondo intero

In conclusione, Will ha chiesto scusa al mondo intero. Ha concluso:

“Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi. Sono un lavoro in corso”.

Smith verrà perdonato? Di certo, gli Oscar 2022 passeranno alla storia per lo schiaffo a Rock e non per i film che sono stati premiati.