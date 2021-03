Niente pigiami e look casual, assolutamente in presenza senza possibilità di videocollegarsi da casa: le regole e il dress code degli Oscar 2021.

Le regole degli Oscar 2021

Per la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021, che avverrà ad aprile, sono stabilite delle regole severe da rispettare.

Ai tempi del Covid molte serate di premiazione sono state svolte in maniera differente dal solito, spesso in videochiamata da casa oppure in modalità mista. Ciò non vale per i Premi Oscar: data l’importanza dell’evento, i produttori Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins hanno voluto che la cerimonia si svolgesse in presenza sul consueto red carpet.

Ovviamente, per tutelare la salute di tutti, l’ingresso sarà limitato ad un numero ben definito di persone e si faranno tamponi a tappeto con risultati istantanei.

Inoltre per chi arriva da fuori Los Angeles gli saranno date precise istruzioni di comportamento. Insomma, red carpet sì ma con tutte le tutele. La cerimonia degli Oscar 2021 sarà ristretta rispetto al solito. Tutte le star dovranno presentarsi, senza possibilità di collegamento in videochiamata dal divano di casa.

Oscar 2021: dress code

I Golden Globes 2021 erano stati svolti in modalità mista: alcuni attori in videochiamata da casa, altri sul palco insieme ai presentatori.

L’outfit delle star durante i Golden Globes 2021 era stato alquanto singolare. Molte di esse, in collegamento dal divano di casa o dal giardino, avevano sfoggiato dei look che stonavano con il solito outfit formale di questo tipo di eventi. Jodie Foster ad esempio ha indossato un pigiama, che anche se firmato Prada, non era assolutamente adatto alla cerimonia. Anche l’attore Bill Murray aveva indossato una camicia a fiori, stile hawaiano, e si era collegato ai Golden Globes dal giardino di casa sua mentre sorseggiava un Martini.

Per gli Oscar 2021 gli organizzatori hanno deciso di evitare queste eventualità mandando una lettera a tutti gli invitati nei quali descrivono espressamente il dress code e le regole per la partecipazione. L’abbigliamento dovrà essere assolutamente formale, come è sempre stato prima della pandemia: è quindi un no ai pigiami, alle tute e agli outfit casual.