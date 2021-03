I Golden Globes 2021, seppur non ci sia stato un vero e proprio red carpet, hanno visto trionfare ancora una volta non solo il cinema, la musica e le serie tv ma anche il mondo della moda: tutti i vestiti sfoggiati dalle star.

Golden Globes 2021: vestiti

Un’edizione particolare per i Golden Globes 2021, presentata da Tina Fey e Amy Pohler in collegamento da New York e con i premiati in videochiamata da casa. Sui due palchi della cerimonia – presso alla Rainbow Room del Rockefeller Center e dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles – si sono alternati i presenter, cioè le star che consegnano i Golden Globes. Nonostante la particolarità dell’edizione, a trionfare anche senza red carpet c’è la moda e i look sfoggiati dalle star.

Anche la cantante italiana Laura Pausini ha vinto un premio. Si tratta del Golden Globe per la Miglior canzone in un film. La Pausini ha infatti interpretato il brano Io sì (Seen) nel film capolavoro con Sophia Loren La vita davanti a sé. In videochiamata da casa la cantante ha sfoggiato una camicetta con trasparenze e una gonna lunga vaporosa, il tutto in rosso.

L’attrice Jane Fonda ha ricevuto il Golden Globe alla carriera sul palco del Beverly Hilton Hotel. La Fonda ha sfoggiato un look totally white con un tailleur elegantissimo che ha lasciato il segno.

Grande successo per la serie tv The Crown e la sua quarta stagione che si è aggiudicata numerosi premi. Tra questi anche il Golden Globe per la Migliore serie tv drammatica. L’attrice Emma Corrin ha vinto il premio per la Migliore attrice in una serie tv drammatica per la sua interpretazione della principessa Diana. Per l’occasione, dal divano di casa, ha sfoggiato un look particolare firmato dalla casa di moda Miu Miu. Anche Josh O’Connor e Gillian Anderson hanno ricevuto un Golden Globe per la loro interpretazione rispettivamente del principe Carlo e del primo ministro Margaret Thatcher

Mark Ruffalo si è aggiudicato il Golden Globe per il Miglior attore in una miniserie o film tv grazie alla sua interpretazione in I Know This Much Is True. In videocollegamento da casa, con un elegantissimo completo nero e camicia bianca, anche sua moglie e i suoi bambini.

Tra i premiati anche l’attrice Anya Taylor-Joy che si aggiudica il Golden Globe per la Miglior attrice in una miniserie o film tv – La regina degli scacchi. La giovane attrice ha indossato per l’occasione uno splendido vestito in lurex firmato Dior.

L’attore Jason Sudeikis si è aggiudicato invece il Golden Globe per il Miglior attore in una serie comica grazie alla sua interpretazione in Ted Lasso. Alla cerimonia di premiazione in videochiamata si è presentato in un outfit sui generis: ha sfoggiato una felpa molto casual con effetto tie-die.