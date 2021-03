Olivia Testa è la figlia maggiore di Susanna Biondo, moglie di Fiorello. Classe 1993, ha sempre vissuto un’esistenza lontana dai riflettori. I fan del mattatore della televisione italiana, però, sanno che il rapporto tra la giovane e il conduttore siciliano è sempre stato speciale.

Com’è oggi la la ragazza?

Olivia Testa oggi

Nata nel 1993 da Susanna Biondo e dall’imprenditore Edoardo Testa, Olivia è stata cresciuta da Fiorello come se fosse sua figlia. La ragazza ha sempre vissuto al riparo dai riflettori, tanto che difficilmente la sua famiglia ha parlato di lei. Pertanto, sul suo conto si hanno davvero pochissime notizie. Sappiamo che tra lei e lo showman siciliano c’è un rapporto bellissimo, raramente condiviso sui social.

Nonostante la grande discrezione della sua famiglia, qualche volta Olivia compare al fianco di Fiorello e di mamma Susanna in occasione di eventi importanti. Considerando che Rosario e la Biondo vivono a Roma con la figlia Angelica nata nel 2006, è probabile che anche la ragazza si sia stabilita nella Capitale.

E’ stata proprio la primogenita della moglie di Fiore ad aver scelto il nome della sorellina: si è lasciata ispirare da una nota canzone de Le Vibrazioni. In un’intervista, il mattatore della tv ha dichiarato: “Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono“. Le rare volte che Olivia gli fa notare “Tu non sei mio padre“, lui risponde: “È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante“.

Cosa fa oggi la ragazza è un mistero, i suoi profili social sono a dir poco blindati e la sua vita continua ad andare avanti lontano dai riflettori.