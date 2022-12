Odio il Natale è una serie tv uscita quest’anno su Netflix che, nel bene e nel male, ha saputo far parlare di sé. Tra chi non l’ha apprezzata e chi invece l’ha amata, Odio il Natale ha comunque subito spinto gli utenti a domandarsi se la serie avrà un futuro e se si farà una seconda stagione o meno.

Chiaramente è un po’ presto per dirlo: il titolo è stato rilasciato sulla piattaforma il 7 dicembre 2022 ed è un po’ presto per tirare le somme circa l’audience che ne ha fruito e il suo tasso di gradimento, sebbene sia indicativo – comunque – che sui social se ne parli dappertutto.

Odio il Natale 2: ipotesi sulla seconda stagione

C’è chi è più ottimista sul fatto che le avventure di Gianna, giovane infermiera single di Chioggia, potranno proseguire anche nel periodo delle Feste del prossimo anno.

La storia di Odio il Natale è allegra e romantica: Gianna decide di mentire alla sua famiglia portando un finto fidanzato alla cena di Natale, sulla falsariga della fortunata serie norvegese (sempre di Netflix) Natale con uno sconosciuto. E se questa è stata rinnovata per la seconda stagione perché ciò non dovrebbe accadere anche a Odio il Natale?

Piuttosto ovvio, nel caso di ritorno di una seconda stagione, che il periodo di uscita sarebbe quello di dicembre 2023, dunque di certo c’è da aspettare un bel po’ in caso di rinnovo.

Odio il Natale si è concluso con tante domande dunque se una stagione due ci sarà dovrà necessariamente svelarci come è cambiata la vita di Gianna dopo l’avvento del suo ospite misterioso al cenone della Vigilia. Gianna, superando diversi ostacoli, riesce a passare una bella serata in famiglia: ma cosa accadrà dopo? Una persona ha infatti bussato alla porta proprio sul finale dell’ultima puntata: qualcuno che la sta cercando la notte di Natale, ma di cui non scopriamo l’identità. Sappiamo solo che Gianna festeggerà con il misterioso lui.

Rifacendoci alla storia originale, dunque a Natale con uno sconosciuto, il personaggio in questione sarebbe l’equivalente del nostrano Umberto. Nulla assicura però ce la traccia italiana segua in modo preciso quella norvegese, quindi non si può dare nulla per scontato in tal senso. Probabilmente tra qualche tempo, tirate le somme degli stream sulla piattaforma, potremo aspettarci qualche notizia sul rinnovo da Netflix…

Odio il Natale 2: cast della seconda stagione

Stando al finale aperto di Odio il Natale 1 e alla totale incertezza rispetto alla trama della seconda stagione, al momento non è facile avanzare ipotesi sul cast. Tuttavia, sempre rifacendoci al prodotto norvegese, possiamo aspettarci che in una seconda stagione ipotetica saranno presenti tutti i personaggi della prima come in Natale con uno sconosciuto.

In tal senso, quindi, ritroveremmo nel cast i seguenti attori: Pilar Fogliati (Gianna), Beatrice Arnera (Titti), Nicolas Maupas (Davide), Cecilia Bertozzi (Caterina), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), Gabriele Falsetta (Patrizio), Fiorenza Pieri (Margherita, sorella di Gianna), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Simonetta Solder (caposala), Massimo Rigo (Pietro, padre di Gianna), Sabrina Paravicini (Marta, mamma di Gianna), Marzia Ubaldi (Matilde), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Andrea Di Stefano (Dante), Astrid Meloni (Nina), Giovanni Anzaldo (Nicola), Raniero Monaco Di Lapio (ex fidanzato della protagonista).