Un gioco innocente, un momento di svago per passare una serata tra amici e amiche. Lo conosciamo da sempre come “Obbligo o verità” e chi, almeno una volta nella vita, non si è divertito nel fare le cose più assurde o a rispondere alle domande più imbarazzanti?

Jaff Waldow, regista del film, ribalta le carte in tavola, traslando l’innocenza di un gioco adolescenziale in qualcosa di terrificante: gioca e attieniti alle regole, o muori.

Obbligo o verità, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, è stato trasmesso in televisione il 30 agosto 2022 su Italia 1 alle ore 23:25.

La trama di Obbligo o verità

Un gruppo di amici, Olivia, Markie, Lucas, Tyson, Penelope e Brad, frequentano la stessa Università e decidono di organizzare un viaggio in Messico, nella città di Rosarito. Una volta arrivati a destinazione, i giovani ricevono l’invito da Carter di andare a visitare i resti di quella che un tempo era una chiesa e che ora rimane un luogo abbandonato e – per dirla tutta – anche abbastanza inquietante.

È proprio la chiesa abbandonata e inquietante la location scelta dal gruppo per intraprendere il noto gioco “obbligo o verità”. Carter improvvisamente scompare e una delle ragazze coinvolte nel gioco viene più volte invitata a contiuare a giocare; il tutto accompagnato da terribili visioni ricche di pathos e ansia.

Qualcosa però risulta strano: in apparenza innocente e divertente, in realtà il gioco nasconde al suo interno la maledizione di un demone che porterà tutti i ragazzi e le ragazze a rischiare la propria vita.

Le regole del gioco: partecipare, dire sempre e comunque la verità, fare la penitenza e continuare a giocare: pena la morte diretta e – a volte – brutale.

Se pensavano di avere lasciato in Messico la terribile maledizione del gioco, si sbagliavano; infatti, una volta tornati dal viaggio, il gioco continua il suo corso, coinvolgendo sempre un numero maggiore di persone e facendone morire, come birilli, una dopo l’altra.

La domanda sorge spontanea: riusciranno, i pochi rimasti, a porre fine all’incubo che li pervade?

Obbligo e verità: il cast della pellicola

Il cast del film di Jaff Weldow è composto da volti già noti nel mondo del cinema per avere recitato in diversi film e serie televisive. Prima tra tutte la protagonista del film, Lucy Hale (Olivia) che abbiamo già avuto modo di vedere nella famosa serie-tv Pretty Little Liars. A fare coppia con lei, l’altro protagonista del film, Tyler Posey (Lucas).

Il resto dei giovani è interpretato da Nolan Gerard Funk (Tyson Curran), Hayden Szeto (Brad Chang), Landon Liboiron (Carter), Violett Beane (Markie Cameron), Sophia Taylor Ali (Penelope Amari), Sam Lerner (Ronnie), Aurora Perrineau (Giselle Hammond), Brady Smith (Roy Cameron), Tom Choi (ufficiale Han Chang).

Un film horror, thriller, drammatico in grado di scatenare ansia e brividi dall’inizio alla fine: se siete appassionati del genere e vi piace la sensazione dell’inquietudine e del non sapere che cosa accadrà, Obbligo e verità farà sicuramente al caso vostro.

Siete pronti a giocare? Siete realmente pronti a obbedire alle regole?