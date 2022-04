AIRUP è una startup tedesca che ha deciso di creare una borraccia rivoluzionaria: in una volta sola possiamo idratarci senza ingerire zuccheri, beviamo di più e non consumiamo plastica. Le nuove borracce per l’estate di AIRUP rivoluzioneranno il modo di pensare all’acqua.

Grazie al loro sistema innovativo infatti, l’acqua acquista un nuovo sapore – letteralmente.

Le nuove borracce per l’estate di AIRUP

Ormai la borraccia è diventata irrinunciabile, quasi un accessorio da portarsi dietro in ogni momento.

Molte ormai sono costruite o disegnate per diversi scopi. C’è quella che mantiene una temperatura specifica, quella che ci ricorda di bere e così via. Ma finora nessuna borraccia era stata ideata con lo scopo di farci venire voglia di bere.

La statup tedesca AIRUP ha studiato a lungo, anche grazie all’aiuto di esperti, il cosiddetto olfatto retronasale. L’olfatto infatti ci aiuta, insieme alle papille gustative, a comprendere i gusti e differenziarli tra loro.

Gli studi recenti dimostrano quanto l’olfatto sia fondamentale nella percezione del gusto, che è un insieme di stimoli chimici ed elettrici che il nostro corpo riesce a codificare.

Grazie a questo, AIRUP ha ideato l’air up system. Si tratta di borracce riutilizzabili, non molto diverse da quelle che conosciamo, ma con una particolarità: hanno dei pod aromatici. Quando beviamo attraverso il boccaglio, passa dell’aria che si aromatizza e l’acqua cambia sapore, senza l’inserimento di alcun tipo di prodotto o zucchero.

Le nuove borracce: gli starter kit

L’air up system è disponibile con uno starter kit con una borraccia in Tritan senza Bisfenolo A e una selezione di pod aromatici per un totale di 15 utilizzi e 5-7 litri di acqua aromatizzata. Ma i pod sono acquistabili anche separati ed esistono ben 23 sapori per tutti i gusti: dalla mela, alla cola, al caffè. Gli starter kit sono due: in uno troviamo una borraccia in grigio antracite con due pod, uno al Lime e uno all’Arancia e frutto della passione, nel secondo una borraccia bianco perla e due pod premium, uno alla Kola e uno al Mandarino.