Sono tanti i vip e le star del cinema che sono diventati papà dopo i 50 anni, alcuni ad un’età molto avanzata, come Robert De Niro e Al Pacino. Scopriamo insieme quali sono i vip che hanno avuto figli ad un’età avanzata.

Non solo De Niro: tutti i VIP diventati papà dopo i 50 anni

La paternità in tarda età sembra che stia diventando un vero e proprio trend a Hollywood. Sono sempre di più gli attori, i cantanti e i registi che decidono di mettere al mondo dei figli in tarda età, complici anche le relazioni con donne molto più giovani di loro, che provano il desiderio di diventare madri. Robert De Niro è diventato di nuovo papà all’età di 79 anni, arrivando a quota sette figli. L’attore, in un intervista durante la promozione del film About My Father, ha spiegato di non vedersi come un “papà simpatico”. Il collega Al Pacino sta per diventare nuovamente papà alla veneranda età di 83 anni. L’attore è pronto per accogliere il suo quarto figlio, a 20 anni di distanza dalla nascita del terzo. La fidanzata Noor Alfallah, di 29 anni, sarebbe incinta di circa 8 mesi. Richard Gere è diventato papà per la terza volta a 70 anni. Si tratta del secondo figlio con la moglie Alejanda Silva. Il bambino, un maschietto, è nato nel 2020. Michael Douglas ha avuto il primo matrimonio nel 1977 con Diandra Luker, relazione da cui è nato il primo figlio, Cameron. Dopo la separazione, si è legato a Catherine Zeta-Jones, con cui ha avuto altri due figli, Dylan Michael, nel 2000, e Carys, nel 2003, avuta a 58 anni.

VIP diventati papà dopo i 50 anni: da Lucas a Iglesias

George Lucas, celebre regista conosciuto soprattutto per l’universo di Star Wars, è diventato papà di una bimba all’età di 69 anni. Con la moglie Mellody Hobson, 44 anni, hanno sfruttato l’utero di una seconda donna per portare avanti la gravidanza. Mick Jagger, 79 anni, ha avuto tanti figli nella sua vita. È diventato padre per l’ottava volta a 73 anni, nel 2016, quando la sua fidanzata 29enne Melanie Hamrick ha dato alla luce un bambino di nome Deveraux. Steve Martin, attore 77enne, ha aspettato di superare i 60 anni per diventare padre. Con la sua seconda moglie, Anne Springfield, hanno dato alla luce una bambina di nome Mary. Julio Iglesias, di 79 anni, ha avuto tre figli, Maria Isabel, Enrique e Julio José, dalla prima moglie. Poi ha avuto altri cinque figli, ovvero Miguel Alejandro, Rodrigo, le gemelle Cristina e Victoria e Guillermo, dalla seconda moglie. Il nono figlio è nato nel 1976 da una ballerina portoghese, ma sono quasi trent’anni che cerca di farsi riconoscere ufficialmente come figlio del grande cantante. La paternità in tarda età sembra essere diventata una vera e propria moda ad Hollywood. Moltissimi attori famosi scelgono di avere figli dopo i 50 anni, spesso da compagne decisamente molto più giovani di loro.