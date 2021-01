Modella e influencer, attuale fiamma di Alberto Aquilani: ecco chi è Noemy Forni, che in passato aveva avuto un breve flirt con Fabio Fulco.

Noemy Forni: chi è?

Quasi 500 mila followers su Instagram, seguita dall’agenzia Benegas Management gestita da Paola Benegas, che ha portato al successo tante bellissime tra cui Dayane Mello.

La nuova fiamma dell’ex calciatore e attuale allenatore Alberto Aquilani è Noemy Forni.

Ma chi è la Forni? Non molto si conosce su di lei, ciò che si sa lo si scopre soprattutto sul suo profilo Instagram, seguito da mezzo milione di seguaci. Noemy è una bellissima ragazza mora dai caratteristici tratti mediterranei: occhi scuri, labbra carnose, lunghi capelli castani e un corpo sinuoso e super sexy.

Noemy Forni ha solo 26 anni, è nata a Caserta e attualmente vive a Milano.

Nonostante la giovanissima età, già in passato era stata fotografata con un altro super famoso: Fabio Fulco, all’epoca reduce dalla lunghissima relazione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Attualmente la Forni lavora appunto come modella e influencer ed è molto attiva sui social. Le foto la immortalano mentre prende parte a moltissimi set in cui posa per diversi brand di moda e non solo. Non si può non notare la sua avvenenza fisica, che sicuramente ha colpito Aquilani.

La liason con Aquilani

Pare proprio che dopo la separazione dalla ex moglie, l’attrice Michela Quattrociocche, Alberto Aquilani abbia ritrovato la felicità al fianco della modella e influencer Noemy Forni.

Aquilani è un ex calciatore attualmente impegnato nel ruolo di allenatore nella primavera della Fiorentina. Il settimanale Chi ha infatti immortalato lo sportivo e la Forni proprio a Firenze dando vita a numerose voci di gossip.

Per molti anni è stato sposato con l’attrice Michela Quattrociocche, da cui ha avuto anche due figlie, Aurora nata il 18 aprile 2011 e Diamante, nata il 3 novembre 2014. La sua vita si divide infatti tra Roma, città in cui l’ex moglie vive con le figlie e Firenze, dove lavora.

Stando ai più informati, pare che la coppia Forni-Aquilani si frequenti dallo scorso settembre e che i due facciano realmente sul serio. Nessuno dei due ha però ancora ufficialmente confermato la relazione. Anche Michela Quattrociocche ha ormai intrapreso un’altra relazione.

Negli ultimi anni l’accoppiata sportivo-influencer ha in pratica sostituito quella di calciatore-velina. Tra le nuove coppie c’è quella formata da Kevin Prince Boateng e Shirin David.