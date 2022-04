Nicolas Vaporidis e la crisi all'Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis è un indiscusso protagonista dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, l’attore nella puntata del reality andata in onda nella prima serata di venerdì 29 aprile 2022 ha parlato a Ilary Blasi del crollo emotivo e fisico vissuto all’interno del reality, ecco tutti i dettagli.

Percorso tortuoso quello di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi, che di recente ha dovuto far i conti con un crollo emotivo e fisico. L’esperienza all’interno del reality ha fortemente provato l’attore, che nella puntata di venerdì 29 aprile 2022, si è così espresso in merito alla sua crisi:

“Sono stato un po’ provato dall’Isola fisicamente e di conseguenza mentalmente, non riuscire a stare in piedi è una sensazione nuova per me. Non pensavo che fosse così, avevo delle idee ma se non lo vivi non puoi capire veramente”.