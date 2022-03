Nicolas Vaporidis ha avuto qualcosa da ridire su Carmen Di Pietro. Il concorrente dell’Isola dei Famosi non apprezza la showgirl, tanto che, in qualità di leader, ha scelto di mandare in nomination contro di lei due dei suoi più cari amici: Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Nicolas Vaporidis contro Carmen Di Pietro

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha mandato in nomination Clemente Russo e Laura Maddaloni. La sua scelta ha mandato in confusione parecchie persone, compresi i diretti interessati. “Se mi dici ‘perché ti voglio bene e ti amo, allora ti lascio’, sei proprio scemo. Lui ha detto quella frase che mi ha dato fastidio, ovvero ‘nomino i più forti che stimo veramente tanto come persone e come campioni’, io questa non l’ho capita!“, ha dichiarato Laura dopo la nomination di Nicolas.

Quest’ultimo ha poi ammesso di aver agito per strategia. Russo e la Maddaloni, infatti, si andranno a scontrare con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

La strategia di Nicolas Vaporidis

La strategia di Vaporidis, spiegata da lui stesso nel corso di un confessionale, è chiara: non ama Carmen e l’unico modo per cacciarla è mandarla al televoto con persone forti. Non solo, così facendo capirà anche quali sono i desideri dei telespettatori.

Nicolas ha dichiarato:

“Se questa nomination non la vincono Laura e Clemente che hanno fatto di tutto significa che il pubblico vuole altra roba. E se vuole altra roba meglio saperlo, è inutile sbattersi, pescare, costruire e cercare di fare delle cose, se poi tutto quello che vogliono è soltanto la litigata ed i rapporti dove si discute e basta”.

L’attore ha le idee chiare e, per ora, la fame non gli ha ancora offuscato la mente.

Nicolas si adeguerà alle preferenze del pubblico?

Nicolas ha concluso:

“Se il pubblico preferisse ancora Carmen ed Alessandro al posto di Laura e Clemente vuol dire che il pubblico predilige la parte trash e gossippara del programma”.

La nomination, quindi, servirà a Vaporidis per farsi un’idea di come comportarsi nel corso dell’avventura honduregna. Riuscirà ad adeguarsi alle preferenze del pubblico? Staremo a vedere.