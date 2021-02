Il naso è una parte importante del viso in quanto lo caratterizza definendo la sua armonia. Sono diversi i tipi di naso e ognuno esprime la personalità e il carattere di ciascuno. Tra i vari tipi, vi è il naso adunco. Vediamo come correre ai ripari usando il make up e il miglior correttore nasale.

Naso adunco

Si trova nel mezzo del viso, quindi risulta davvero impossibile non notarlo. Sono tantissime le ragazze che hanno un naso che è causa d’insicurezza e sfiducia in sé stesse, al punto da diventare quasi un ostacolo per la propria vita sociale. Il naso sicuramente parla della personalità di ognuno. Da quello a patata all’aquilino, sono diversi i tipi di naso.

Alcune peculiarità estetiche, come appunto la forma del proprio naso, possono raccontare molto della personalità di ognuno. Gli studi sulla fisiognomica permettono di capire gli aspetti fisici e morali di una persona dal suo aspetto e il naso adunco non sfugge a questa descrizione. Il naso fornisce degli indizi sul carattere di una persona: chiuso, timido, aperto, ecc.

Il naso adunco si caratterizza per una forma molto pronunciata e ricurva. Si tratta di un naso, noto anche come becco d’uccello, quindi a punta e molto curvo. Chi ha un naso di questo tipo dimostra di essere una persona idealista e determinata pronta a sacrificarsi per sé stessa, ma anche per gli altri.

Solitamente i soggetti dal naso adunco sono molto creativi e curiosi. Non si fanno influenzare dal parere altrui e proseguono diritte per la propria strada, a prescindere da chi o cosa incontreranno.

Naso adunco: consigli

Per chi ha un naso adunco, ma non vuole ricorrere al bisturi, considerando anche i costi esosi di un trattamento del genere, sappiate che sono diverse le soluzioni e rimedi che si possono adottare e vi permettono di camuffare questo inestetismo che rischia di essere negativo per voi e la vostra personalità.

Una delle possibili soluzioni per camuffare o correggere un naso adunco è sicuramente il trucco. Il make up dona un aspetto migliore al vostro viso permettendo di correggere i vari difetti e imperfezioni. La tecnica del contouring, ovvero i chiaroscuri è sicuramente uno dei rimedi migliori per nascondere questa zona o comunque cercare di ridurla.

Per un naso adunco bisogna applicare il fondotinta proprio sull’area interessata, tra un sopracciglio e l’altro, in modo da creare un equilibrio. In seguito, con l’aiuto del correttore, bisogna schiarire le zone laterali del naso soprattutto nella zona vicino alla gobba. In questo modo si ottiene un naso meno adunco e soprattutto riuscite a nascondere un po’ questo difetto.

Oltre al trucco, è possibile nascondere le imperfezioni di un naso adunco, anche grazie a un taglio di capelli che sia maggiormente adatto al vostro viso. Un taglio corto o un carrè sicuramente aiuta a stemperare questo difetto aiutandovi a stare bene con voi stesse. La ginnastica facciale, alcuni esercizi da fare in maniera regolare, possono essere un’altra delle possibili soluzioni al naso adunco.



Il miglior correttore nasale

Insieme al trucco e alla tecnica del contouring, in caso di naso adunco, potete usare i correttori nasali. In commercio se ne trovano di diversi modelli, ma il migliore, secondo gli esperti del settore e i consumatori che lo hanno provato è sicuramente Rhino Correct. Si tratta di un correttore nasale che è indicato soprattutto per le lievi imperfezioni del naso e non per casi più seri o gravi.

È un dispositivo anallergico realizzato in silicone medico che ripristina la simmetria senza dolori e soprattutto evitando gli ingenti costi della chirurgia estetica, quindi della rinoplastica. Non causa nessun dolore e non ha controindicazioni o effetti collaterali, a differenza del bisturi.

Un correttore nasale testato e sicuro, che elimina o riduce il naso a patata, donando risultati immediati e benefici sin dalla prima applicazione. Un dispositivo brevettato che non causa segni o irritazioni. Grazie ai suoi risultati sui difetti lievi del naso, è definito come il miglior correttore disponibile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, si adatta a qualsiasi tipologia di naso ed è indicato sia per gli uomini che le donne. Restringe le narici in modo d’avere un naso e un viso maggiormente armonico e simmetrico. Assottiglia il corpo del naso in modo da ottenere la forma più adatta per il vostro viso. Modella le imperfezioni in modo chiaro.

Usare Rhino Correct è facilissimo perché basta farlo aderire al naso e metterlo anche solo per 15 minuti al giorno per cominciare a ottenere i primi benefici di questo prodotto. Riduce la punta del naso e alza la gobba. Il tessuto della cartilagine si rimodella di 1-2 millimetri per ogni mese circa.

Un prodotto del genere funziona davvero, come dimostrano gli esperti del settore, ma anche le recensioni che si trovano sul sito ufficiale.

Per comprare il prodotto, l’unico modo è collegarsi al sito ufficiale, dal momento che, essendo originale ed esclusivo, non è possibile trovarlo nei negozi fisici o siti di e-commerce. Bisogna riempire il modulo con i vostri dati e inviare l’ordine. Rhino Correct si trova al costo di 49 € per una confezione, ma sono diverse le possibilità di cui approfittare con la spedizione gratis. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito oppure alla consegna in contanti direttamente al corriere.