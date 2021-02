Il naso caratterizza l’aspetto di una persona dando armonia al suo volto. Sono molte le ragazze che non amano questa parte del viso e, nel caso di un naso sporgente, sono diversi i rimedi e le soluzioni che si possono adottare per migliorare la situazione. Vediamo quali sono e come fare, a prescindere dalla chirurgia.

Naso sporgente

Sono diversi i tipi di naso: da quello piccolo all’aquilino passando per il naso alla francesina e ognuno di questi caratterizza l’aspetto e il volto di una persona dandole la giusta armonia e proporzione. Il naso sporgente è uno dei più comuni, ma non tutte le ragazze sono in grado di conviverci e, per molte, rappresenta un inestetismo che genera insicurezza e sfiducia.

Il naso sporgente può seguire la linea centrale del naso oppure curvarsi lungo il percorso in seguito a un trauma o incidente. Un naso di questo tipo si caratterizza per la sua sporgenza e, per essere un naso alquanto ingombrante e soprattutto difficile da accettare in quanto porta a non sentirsi bene con sé stessi e il proprio aspetto.

Sicuramente si tratta di un naso molto particolare che cattura l’attenzione proprio per la sua dimensione e la sporgenza che lo contraddistingue. Il naso è una parte importante in quanto definisce il viso e la sua espressione in modo d’avere un aspetto proporzionato nel completo. Un naso sporgente sicuramente non aiuta in quanto appare molto grande e grosso.

Per risolvere questa imperfezione, sono diversi i rimedi e le soluzioni che si possono adottare e che possono aiutarvi a dare al vostro viso un aspetto maggiormente proporzionato migliorando in questo modo la fiducia in sé stessi.

Naso sporgente: consigli

La chirurgia estetica non è la soluzione migliore per quanto riguarda queste imperfezioni e difetti del naso. Sono vari i trucchi e i consigli che potete adottare per ovviare a un naso sporgente e sono altrettanto efficaci e validi, senza ricorrere al bisturi o alla chirurgia. Dai correttori nasali come Rhino Correct, passando per il trucco o gli esercizi di ginnastica facciale, vediamo come fare.

Uno dei suggerimenti migliori d’adottare in caso di naso sporgente è sicuramente il trucco, quindi la tecnica del contouring. Il nose contouring, ovvero la tecnica dei chiaroscuri, d’applicare grazie all’aiuto di alcuni strumenti del mestiere, quali il fondotinta, il correttore o la cipria, sicuramente aiuta a minimizzare questo difetto e renderlo migliore ai vostri occhi.

Oltre al contouring, in caso di naso sporgente, si consiglia di provare a concentrare l’attenzione su altre parti e aspetti del vostro viso. Provate a far esaltare gli occhi con una matita adatta o le ciglia con il giusto mascara in modo da infoltirle. Date anche effetto alle labbra usando un rossetto o lucidalabbra volumizzante che permetta di distogliere l’attenzione dal naso e definire altri aspetti del vostro volto.

Altri consigli che prescindono dalla chirurgia riguardano il giusto taglio di capelli in modo da definire il vostro viso e renderlo più simmetrico. In questo caso, optate per dei tagli che siano corti e irregolari, magari in stile mascolino. Un taglio di capelli adatto vi aiuta a dare la giusta proporzione al volto e nascondere il difetto del naso sporgente che non vi piace.



Il miglior correttore nasale

Oltre ai consigli che sono stati succitati e alla tecnica del contouring, considerando anche gli ingenti costi della chirurgia estetica, per non avvalersi di questo metodo, una soluzione efficace e ottimale sono i correttori nasali. In commercio si trovano diverse varianti, ma il migliore, consigliato dai consumatori ed esperti, è sicuramente Rhino Correct.

Con questo nome s’intende un dispositivo realizzato in silicone, anallergico e adatto a tutti i tipi di naso. Un dispositivo che possono usare sia uomini che donne e consigliato soprattutto per i difetti lievi e le imperfezioni del naso, non per i casi gravi o seri. Un correttore che aiuta a camuffare e correggere i difetti del naso.

Un prodotto considerato valido ed efficiente, dal momento che apporta vari benefici. In base al parere dei professionisti del settore, non solo rimodella la forma del naso, eliminando o riducendo le gobbe, il naso a patata, ma aiuta anche a dare un aspetto più proporzionato e simmetrico al volto. Un correttore come Rhino Correct permette di alzare la punta del naso assottigliando la cartilagine e le narici. Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il correttore nasale ufficiale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, aiuta a diminuire la dimensione del naso riducendone la larghezza. Ripristina la naturale asimmetria e riduce il naso a patata in modo da dare una forma e un aspetto maggiormente femminile al vostro viso. Grazie a questo prodotto, il tessuto della cartilagine si rimodella di 1-2 millimetri ogni mese circa.

Rhino Correct è facilissimo da usare perché basta metterlo sul naso per mezz’ora circa in modo d’approfittare di tutti i vantaggi possibili di questo prodotto. Sul sito ufficiale potete leggere le recensioni di coloro che lo hanno provato dichiarandosi soddisfatte dell’acquisto.

Dal momento che è un prodotto originale ed esclusivo, non potete acquistarlo né nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il solo modo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i dati personali, inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta promozionale al costo di 49 € invece di 72 per una confezione con la spedizione gratis. Per il pagamento, potete optare tra carta di credito, Paypal o contrassegno, in contanti al corriere al momento della consegna.