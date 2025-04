Un ritorno inaspettato

Nanni Moretti, uno dei registi più amati del panorama cinematografico italiano, ha recentemente fatto notizia per la sua salute. Dopo un ricovero d’urgenza a causa di un infarto, il regista ha finalmente rotto il silenzio, sorprendendo tutti con una telefonata durante il Festival Custodi di sogni, organizzato dalla Cineteca Nazionale. La sua voce, carica di ironia e positività, ha rassicurato i fan e gli amici, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il suo spirito rimane intatto.

La salute di Nanni Moretti

Il ricovero di Moretti, avvenuto presso l’ospedale San Camillo di Roma, aveva destato preoccupazione tra i suoi sostenitori. Fortunatamente, i medici hanno confermato che il decorso post-operatorio era regolare e che le sue condizioni di salute erano eccellenti. L’intervento di angioplastica ha avuto successo e, dopo pochi giorni, il regista è stato dimesso, pronto a tornare alla sua vita e al suo lavoro. La sua presenza telefonica al festival ha rappresentato un momento di grande emozione per tutti, un segno tangibile della sua ripresa.

Riflessioni e ironia

Durante la sua telefonata, Nanni Moretti ha condiviso alcune riflessioni sul suo film più iconico, Ecce Bombo, e sul significato del successo nel cinema. Con la sua tipica ironia, ha messo in discussione il perché di alcuni successi cinematografici, rivelando una certa nostalgia per una generazione di cineasti che, a suo avviso, era troppo seria e ideologica. Queste parole hanno colpito il pubblico, dimostrando che, nonostante le sfide personali, il regista continua a riflettere e a interrogarsi sul suo lavoro e sulla sua arte.

Un percorso di vita

La carriera di Nanni Moretti è stata segnata da momenti di grande successo, ma anche da sfide personali significative. Già in passato, il regista ha affrontato problemi di salute, tra cui un linfoma di Hodgkin e un secondo tumore. Ogni volta, ha dimostrato una straordinaria forza e resilienza, trasformando le sue esperienze in racconti che hanno toccato il cuore di molti. La sua recente esperienza con l’infarto non fa eccezione; il suo modo di affrontare le difficoltà continua a ispirare e a dare speranza a chi lo segue.