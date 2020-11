Naip, nome d’arte di Michelangelo Mercuri, è un cantante originario di Lamezia Terme. L’artista ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione all’edizione 2020 di X Factor. Cosa sappiamo sul suo conto?

Naip: chi è?

Classe 1991, Michelangelo Mercuri in arte Naip nasce a Lamezia Terme.

La passione per la musica arriva a 16 anni e in seguito si specializza nell’utilizzo degli strumenti. Non a caso è un polistrumentista. Dopo aver lasciato la sua città natale si traferisce a Bologna, luogo dove spera di poter vedere realizzati i suoi sogni. E’ qui, infatti, che sceglie il suo nome d’arte, ovvero Naip. In merito, Michelangelo ha dichiarato:

“Il mio nome d’arte significa Nessun artista in particolare. L’ho scelto perché mi piace sia a livello estetico che concettuale. Oggi questo significato è amplificato dalla sovrapproduzione artistica che viviamo continuamente, essere particolari è difficile. Ho iniziato a fare musica da grande, avevo 16 anni, fino a 15 volevo fare il calciatore”.

Per sua stessa ammissione, quindi, la musica è arrivata nella sua vita un po’ in ritardo rispetto ai colleghi. Forse, è proprio per questo che non ama definirsi “artista”. Il cantautore 29enne ha ammesso:

“Ci tengo a non etichettarmi come artista, ho delle percezioni ma non voglio razionalizzarle. Ho ascoltato di tutto, da De Andrè a Eminem, e anche oggi è lo stesso. Non mi piacciono solo il raggaeton e la polka”.

Nel 2020, Naip approda a X Factor 2020.

Naip a X Factor 2020

Arrivato a X Factor 2020, Naip spera che il talent sia il trampolino di lancio per una carriera nel mondo della musica.

Ha dichiarato:

“Quando sono stato scelto dal mio giudice sono stato felicissimo. Avere un parere esterno, soprattutto da una personalità alta della musica, fa piacere”.

Naip arriva alla corte del talent Sky con una canzone inedita intitolata “Attenti al Loop“. Il brano conquista il “sì” di tutti e quattro i giudici, ovvero Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton.

Michelangelo, superati tutti gli step previsti da X Factor, arriva agli Home Visit dove viene scelto da Mika per far parte della sua squadra degli Over.

“Il momento più bello e difficile è stato quando sono stato scelto tra i finalisti. È stato il più difficile perché provengo da una performance dove non avevo fatto un mio brano, ma di Battiato, ed è molto rischioso. Rifare un mostro sacro è stato un azzardo e non ero sicuro di me. Il verdetto è stato difficile, ma al contempo anche bello perché poi sono stato scelto. Mika mi ha colpito subito alle Audition quando mi ha detto che io sarei potuto piacere a sua nipote ma al contempo mi ha paragonato a un’opera d’arte. Il mio obiettivo è crescere e migliorarmi come ho sempre fatto. Cercherò di farlo”, ha dichiarato Naip.