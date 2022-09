Il regista Gabriele Muccino si è scagliato via social contro Annamaria Bernardini de Pace, uno degli avvocati che sta seguendo Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi. A dare man forte alle sue parole è stata Selvaggia Lucarelli.

Muccino contro Bernardini de Pace

Come sappiamo ormai da settimane, Francesco Totti ha deciso di assumere un altro avvocato per gestire al meglio la separazione da Ilary Blasi. Il Capitano non ha scelto un legale qualunque, ma Annamaria Bernardini de Pace, considerata una delle migliori principesse del foro. Sarà stata lei a consigliare all’ex calciatore della Roma di rilasciare un’intervista al vetriolo contro l’ex moglie? E’ questa la domanda che si pongono molte persone dopo aver letto le parole di Francesco al Corriere della Sera.

A porsi la stessa domanda è stato il regista Gabriele Muccino, che ha attaccato via social la Bernardini de Pace.

Le parole di Gabriele Muccino

Muccino ha tuonato:

“Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. E sono state TUTTE ARCHIVIATE senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta, schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”.

Gabriele non ha alcun dubbio: la Bernardini de Pace usa strategie di difesa che mettono a repentaglio la serenità fisica e mentale di tutte le persone coinvolte nella causa.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

A dare man forte a Muccino è stata Selvaggia Lucarelli. Anche lei, a quanto pare, ha avuto a che fare con la Bernardini de Pace. La giornalista ha scritto: