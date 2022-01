Il teatro dell’Ariston ospita la 72esima edizione della kermesse musicale, i big si preparano ad esibirsi e anche tutti i duetti per la serata dedicata alle cover sono stati ormai svelati. Tra questi anche quello di Highsnob e Hu, che porteranno una cover di “Mi sono innamorato di te”, del compianto Luigi Tenco, insieme a Mr.

Rain, cantautore italiano molto conosciuto nell’ambiente rap di nuova generazione. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Mr Rain

All’anagrafe Mattia Balardi, prima di diventare Mr. Rain, nasce il 19 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione a Genzano del Garda, in provincia di Brescia.

Non sappiamo molto sulla sua vita privata se non che Mr. Rain ha tre sorelle ed è molto legato alla madre che gli ha anche trasmesso la passione per la musica.

Entrambi infatti suonano il pianoforte.

I primi anni all’interno dell’ambiente rap

Dopo aver passato l’adolescenza componendo i primi testi nella propria cameretta Mr. Rain sbarca su YouTube, ma il suo debutto musicale vero e proprio arriva con la pubblicazione del suo primo mixtape “Time 2 Eat” e nel 2013 partecipa insieme al rapper Osso alle selezioni di X Factor superandole ma si ritira poco dopo.

Nel 2015 pubblica il suo primo album dal titolo “Memories” che contiene anche il brano “Carillon”, certificato doppio disco di platino dalla FIMI nel 2018, mentre un altro brano, ovvero “Supereroe”, diventa invece disco d’oro.

Gli album che lo portano al successo

Il successo per Mr. Rain arriva con “I grandi non piangono mai” e “Ipernova”, nel 2018, che precedono la pubblicazione del suo secondo album. Nel 2020 Mr. Rain esce invece con un nuovo progetto artistico chiamato “Fiori di Cernobyl” accompagnato da un videoclip che rappresenta il primo capitolo di una trilogia che proseguirà con i singoli “9.3” e “A forma di origami”.

Un anno dopo, nel 2021, pubblica “Petrichor” il cui titolo omaggia il suo stesso nome d’arte e la pioggia. Il termine di origine inglese infatti è usato per indicare proprio l’odore di questo elemento una volta entrato in contatto con il terreno.

Le influenze musicali del rapper

Il giovane rapper bresciano è da sempre un grande fan di Eminem, Tanto da arrivare ad emularne anche l’aspetto tingendosi i capelli di biondo platino.

Ma durante la sua crescita musicale, negli anni in cui ha formato il proprio stile, si è ispirato anche ad artisti come Macklemore e a voci del cantautorato italiano come quella di Elisa.

Vita privata

Mr. Rain è molto riservato. Non si hanno infatti particolari notizie per quanto riguarda la sua vita privata se non qualche gossip prontamente smentito dallo stesso cantante.

Nel 2020 infatti gli è stato attribuito un flirt con Elisabetta Gregoraci, voci subito fermate da Mr. Rain che si è anche dichiarato fidanzato. Pare che il rapper abbia conosciuto l’ex moglie di Flavio Briatore a Battiti Live, programma musicale condotto proprio dalla showgirl e pare inoltre che la Gregoraci sia una sua grande fan.