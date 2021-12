Tra i cantanti in gara nell’edizione di Sanremo 2022 ci sono anche Highsnob e Hu. Conosciamoli meglio.

Chi è Highsnob

Michele Matera, in arte Highsnob, è un rapper italiano originario di Avellino. Cresce a La Spezia in un contesto periferico difficile e con poche possibilità per i giovani.

Comincia ad avvicinarsi alla scrittura da adolescente e dopo aver concluso gli studi nel settore grafico pubblicitario comincia a scrivere le sue prime rime e a rapparci sopra. La notorietà, però, arriva quando si trasferisce a Milano e avvia il progetto dei Bushwaka con Samuel Heron che si contraddistingue per la miscela fra freschezza, toni allegri, rimando trash e punchlines di grandissimo effetto. Il 23 marzo 2015 esce Pandemonium, il loro primo e unico album, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fedez.

Dopo lo scioglimento del gruppo, nel settembre 2016 apre il suo percorso solista con il singolo Harley Quinn. Nel 2017 segue l’uscita dell’EP d’esordio PrettyBoy. Il 19 gennaio 2018 esce il singolo Wannabe in collaborazione con Junior Cally, primo capitolo della trilogia; seguiranno infatti i brani Wannabe Vol. 2 nel 2019 e Wannabe Vol. 3 nel 2020. Il brano anticipa anche l’uscita del primo album Bipopular, pubblicato da indipendente ad aprile dello stesso anno.

Il brano ha raggiunto la top 20 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Nel 2019 esce 23 Coltellate, certificato oro dalla FIMI e ad ottobre Yin. Sempre nello stesso anno compare in Ricercato, album di Junior Cally, per il brano Disco Kamikaze. A maggio 2020 torna con il terzo capitolo di Wanabe featuring Junior Cally ed Enzo Dong, a luglio esce Bugie da bere. Ottobre è il mese in cui pubblica il suo secondo disco Yang per l’etichetta Sony Music.

Chi è Hu

Federica Ferracuti, in arte Hu, è nata a Fermo nel 1994. Cresciuta con la passione per la musica, Hu si è avvicinata alla musica studiando chitarra jazz a 11 anni, suonando in cover band e in formazioni jazz. Ha imparato ha suonare anche pianoforte, basso e violoncello. A 15 anni, Federica si è avvicinata alla musica elettronica. Successivamente ha studiato sound design, composizione acustica e tecniche di composizione e spazializzazione ambisonica al Conservatorio Rossini di Pesaro.

Hu, nome d’arte che deriva dall’antica divinità egizia che rappresenta il pensiero e la parola; ha iniziato ad esibirsi dal vivo nel 2017. L’anno successivo ha ottenuto l’accesso alla finale di Jägermusic Lab. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi brand curando le musiche per alcune pubblicità tra i quali: Lamborghini e Chiara Ferragni.

Nel 2020 ha pubblicato da indipendente il suo primo singolo: Neon. Il successivo singolo, Occhi Niagara è stato pubblicato su etichetta Warner Music Italy. Con quest’ultimo brano, Hu ha preso parte al programma televisivo AmaSanremo.

L’avventura Sanremo

Highsnob e Hu partecipano al Festival di Sanremo 2022 in coppia. Hu aveva già provato ad accedere al Festival partecipando a Sanremo Giovani, mentre per Highsnob si tratta di un vero e proprio debutto. Il titolo del brano che porteranno sul palco di Sanremo è Abbi cura di te.