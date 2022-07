Morta nel sonno a 32 anni: lutto a Bedizzole

Una donna di 32 anni molto stimata dalla sua comunità e molto amata da familiari ed amici è morta nel sonno ed ha gettato nel lutto Bedizzole, in provincia di Brescia. I media locali spiegano che la povera Elisa Papa si è addormentata e non si è svegliata più, probabilmente stroncata da un malore improvviso.

Tutto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì nella casa di di Bedizzole dove la giovane donna viveva.

Addio ad Elisa, morta nel sonno a 32 anni

I familiari hanno trovato il corpo senza vita nel letto ed hanno immediatamente allertato il 118 ma all’arrivo dei soccorritori la sola cosa che si è potuta fare è stata constatare il decesso il Elisa. I media spiegano che “non ci sarebbero infatti dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso”.

E non è un caso infatti che il magistrato di turno non abbia disposto alcuna autopsia in coda ai tristi adempimenti medico legali dopo il decesso.

Una donna pia che cantava nel coro

Elisa collaborava con la parrocchia della sua Bedizzole e cantava anche nel coro della chiesa. Sui social sono comparsi molti post che hanno espresso dolore assoluto e cordoglio per l’addio di Elisa alla vita terrena, messaggi come quello estrapolato da Brescia Tday che recita: “Troppo presto sei volata in cielo piccola stella”.

Il funerale di Elisa si terrà alle 10 di venerdì 29 luglio nella chiesa parrocchiale di Bedizzole.