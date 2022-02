La camera ardente di Monica Vitti, scomparsa all’età di 90 anni a Roma, è stata allestita presso la Sala della Promoteca in Campidoglio. I funerali, invece, avverranno in una delle chiese più belle della Capitale, da sempre scelta per l’ultimo viaggio terreno dei grandi artisti.

Monica Vitti: la camera ardente

Monica Vitti è morta il 2 febbraio 2022 a Roma. Lo scorso novembre aveva compiuto 90 anni, ma erano anni che mancava dalle scene. Affetta da una patologia neurodegenerativa simile all’Alzheimer, non aveva avuto altra scelta che ritirarsi prematuramente dal mondo dello spettacolo. Al suo fianco fino all’ultimo giorno c’è stato il marito Roberto Russo. Quest’ultimo, in una recente intervista concessa al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Ci parliamo con gli occhi.

Ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria“. La camera ardente della grandissima Monica Vitti è stata allestita presso la Sala della Promoteca in Campidoglio, a Roma. Qui è possibile renderle omaggio fino alle 18 di venerdì 4 febbraio e dalle 10 alle 13 di sabato 5 febbraio.

All’arrivo del feretro in Campidoglio c’era il marito dell’attrice, i familiari e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Tra i primi giunti ad omaggiare la Vitti, oltre ai parenti e ai semplici cittadini, c’era il presindente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Un mazzo di fiori avvolto nella pagina del Manifesto, che il giorno della sua morte titolava “Ma ‘ndo vai“, è stato posizionato ai piedi della bara, insieme ad una foto che immortala la Vitti in tutta la sua bellezza. Tante mimose, uno schermo con le immagini più iconiche della sua carriera e, infine, la scritta “Grazie Monica“.

I funerali di Monica Vitti

I funerali di Monica Vitti avverranno nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, luogo sacro che ha accolto le cerimonie funebri di tantissimi altri volti celebri. D’altronde, la musa di Michelangelo Antonioni, la donna amata da Mario Monicelli, Ettore Scola, Luciano Salce e Alberto Sordi non poteva che essere omaggiata in un luogo così importante. Anche se Monica era assente dalle scene da circa 20 anni, amici, colleghi e semplici fan non l’hanno mai dimenticata.

La sua ultima apparizione pubblica risale al 2002, quando partecipò alla prima italiana di Notre-Dame de Paris. Negli anni sono state tante le bufale sul suo conto, dalla morte annunciata dal New York Times al ricovero presso una clinica svizzera: tutte le notizie sono state prontamente smentite dal marito Roberto Russo. Monica è sempre rimasta a Roma, vegliata e coccolata da lui e da quanti le hanno voluto bene.

L’ultimo saluto di Pippo Baudo

Uno dei ricordi più toccanti di Monica Vitti è quelo di Pippo Baudo. Raggiunto dall’AGI, ha dichiarato: