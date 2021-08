Manca ormai poco più di un mese alla fine dell’estate, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per indossare tutti i nostri outfit più belli ed ispirati. Quali sono le tendenze che non possiamo assolutamente perderci? Scopriamo cosa dice la moda a riguardo.

Moda estate: cosa indossare

Le tendenze per l’estate 2021 vogliono la comodità, ma senza rinunciare allo stile e vogliono l’allegria dei colori, dai fluo ai pastello, perfettamente mixata all’eleganza tipica della moda retrò.

Non importa dove tu abbia deciso di passare la tua estate. Che sia al mare, in montagna, tra le campagne oppure in città, ecco per te alcuni suggerimenti per un outfit sempre perfetto in qualsiasi occasione.

Moda estate, cosa indossare in montagna

In montagna bisogna indossare capi che siano prima di tutto pratici e si deve anche considerare l’idea di vestirsi a cipolla, per non farsi trovare impreparate ad un improvviso cambio delle temperature. Abbiamo già parlato di Ivy Park, la collezione di Beyoncé creata insieme ad Adidas, che recentemente ha proposto nuovi modelli davvero inclusivi e super colorati.

Per un abbigliamento da montagna adeguato, tra le cose da scegliere molto attentamente ci sono sicuramente le scarpe. Le Asics proposte da Cisalfa sono disponibili in diversi modelli che come comune denominatore hanno i colori neon.

Moda estate, cosa indossare in campagna

Se hai deciso di trascorrere la tua estate tra la meravigliosa campagna, i maxi abiti sono una scelta comoda ma davvero elegante. Ideali soprattutto per gli aperitivi al tramonto, con vista sui vigneti. Nella linea Pirates Bay di Otra Vez Collection spicca questo abito in 100% Georgette di seta. Nonostante il tessuto leggerissimo, le maniche lunghe bilanciate dall’ampio spacco lo rendono ideale per le serate un po’ frizzantine tipiche di questi luoghi.

La campagna è il posto giusto per sfoggiare i texani, come quelli proposti da Miss Globo. Questi stivali stanno benissimo tanto con shorts in denim quanto sotto abiti lunghi ed ampi, in pieno stile country chic.

Moda estate, cosa indossare al mare

La gonna pareo è stata ormai sdoganata anche per la città ma rimane il capo per eccellenza da indossare al mare. Il modello etnico proposto da Pull&Bear è perfetto tanto per il giorno quanto per la sera, ti basterà cambiare top e accessori, a seconda dell’occasione in cui vorrai sfoggiarlo.

A proposito di tendenze per l’estate 2021, impossibile non pensare alle ciabattine. Quelle di Stradivarius hanno una morbida fascetta intrecciata e sono disponibili in colori neutri come il beige o l’ecrù, oppure in freschi pastello, come il rosa e il menta.

Moda estate, cosa indossare in città

Per sopravvivere al caldo afoso tipico delle città meglio optare per un outfit fresco e casual. L’abbinamento proposto da H&M è l’esempio perfetto: si tratta di una maxi camicia e una gonna-shorts. Entrambe in lino e viscosa e disponibili nei colori giallo chiaro e azzurro.

Sempre di H&M anche i sandali con fascette sottili color beige e in finta pelle con comodissimo tacco squadrato di 4,5 cm. La scelta giusta per un giro in centro città.

Moda estate: gli accessori da indossare

Per un outfit estivo d’effetto hai bisogno degli accessori giusti. Non solo gioielli e orologi, a non poter mancare sono soprattutto gli occhiali da sole. Estremamente di tendenza quelli ispirati alla moda anni ’70, come il modello proposto da Mango: con montatura quadrata in policarbonato grezzo o cioccolato.

Per le giornate estive, ovunque tu scelga di passarle, non puoi rinunciare alla comodità della shopping bag. La borsa icona di Ted Baker è davvero minimal nella forma e nel colore rosa pastello.