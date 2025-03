Indagini in corso sulla morte dell'attore e sulla questione dell'eredità da 90 milioni di dollari.

Un dramma avvolto nel mistero

La scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa ha scosso il mondo del cinema e non solo. Mentre gli inquirenti continuano a indagare sulle circostanze della loro morte, emergono dettagli inquietanti e interrogativi che lasciano il pubblico con il fiato sospeso. La coppia, nota per la sua riservatezza, ha lasciato dietro di sé un patrimonio stimato in circa 90 milioni di dollari, il cui destino è ora oggetto di dibattito.

Le circostanze della morte

Gene Hackman, due volte premio Oscar, è deceduto il 17 febbraio, ma il suo corpo è stato ritrovato solo nove giorni dopo. La causa della morte è stata attribuita al malfunzionamento del suo pacemaker, ma le indagini non si sono fermate qui. La moglie, Betsy, è morta in circostanze che rimangono poco chiare. La legge americana, in particolare la “Simultaneous Death Act”, gioca un ruolo cruciale nel determinare a chi andrà l’eredità. Se i due fossero morti a meno di 120 ore l’uno dall’altra, il patrimonio andrebbe interamente ai figli di Hackman.

Un patrimonio da gestire

La questione dell’eredità si complica ulteriormente dalla mancanza di un testamento. I figli di Hackman, Christopher, Elizabeth e Leslie, nati dal primo matrimonio, si trovano ora in una posizione delicata. Elizabeth ha recentemente dichiarato che, nonostante i contatti siano diminuiti, la famiglia era unita. Tuttavia, la mancanza di comunicazione negli ultimi mesi ha sollevato ulteriori domande sulla dinamica familiare. Betsy, d’altra parte, aveva interrotto i contatti con la madre, un comportamento insolito che ha destato preoccupazione tra i conoscenti.

Indagini in corso

Le indagini sulla morte della coppia continuano a essere avvolte nel mistero. Inizialmente si era ipotizzato un avvelenamento da monossido di carbonio, ma questa teoria è stata rapidamente scartata. Anche l’ipotesi di omicidio è stata considerata poco probabile, data l’assenza di segni di violenza. Gli inquirenti si concentrano ora su dettagli che potrebbero chiarire la sequenza degli eventi e stabilire con certezza le cause della morte. La situazione rimane tesa e il pubblico attende con ansia ulteriori sviluppi.