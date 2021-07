È molto importante avere mani e piedi sempre in ordine, non solo per un fattore estetico ma anche per tenere sotto controllo la nostra salute. Lo stato delle unghie infatti può rivelare un’alimentazione sbagliata, una carenza di vitamine o calcio, invece l’onicofagia è un chiaro sintomo di stress.

Quelli elencati sono tutti motivi per cui le unghie tendono a sfaldarsi oltre ad essere chiari segnali che ci invitano ad intervenire cambiando qualcosa nella nostra quotidianità. Per rimediare almeno esteticamente a questo disagio, in commercio esistono gli smalti rinforzanti.

Migliori rinforzanti unghie

Se le unghie tendono a sfaldarsi o a rompersi facilmente e la situazione non accenna a migliorare, la soluzione più giusta è quella di rivolgersi ad un dermatologo esperto, in grado di consigliare la cura più adeguata.

Per evitare che la situazione peggiori però, per prima cosa bisogna lasciare da parte acetoni troppo aggressivi e smalti colorati almeno per un po’, sostituendoli con trattamenti rinforzanti. Abbiamo cercato per voi, i migliori in commercio.

Migliori rinforzanti unghie: Si-Nails di Isdin

Si Nails di Isdin è un rinforzante per unghie in formato stick. Si tratta di un prodotto tanto pratico nell’aspetto quanto efficace nella sua composizione. Grazie alla presenza di acido ialuronico cationico e silicio è indicato per idratare l’unghia e farla crescere più rapidamente.

Il silicio inoltre, stimola la produzione di cheratina, una proteina fondamentale per capelli e unghie.

Migliori rinforzanti unghie: Stronger Nail di Rimmel

Il rinforzante per unghie della Rimmel si può usare sia da solo sia come base per lo smalto. La sua formula contiene calcio e vitamina C, che tra i tantissimi benefici contribuisce anche alla sintesi delle proteine, tra cui la cheratina, altra importante componente della formula dello Stronger Nail.

Migliori rinforzanti unghie: S.O.S. unghie di Dr Ciccarelli

S.O.S. unghie di Dr Ciccarelli è un gel rinforzante ricco di principi attivi naturali che agiscono sulla struttura delle unghie risolvendo i problemi di sfaldamento e rottura. La sua formula contiene equiseto per rinforzare, biotina per l’accrescimento cellulare, pantenolo per idratare e il chitosano per una funzione protettiva.

Migliori rinforzanti unghie: Oil Saviour di Simon&Tom

Oil Saviour di Simon&Tom è invece un riforzante unghie vegan free, ha infatti ingredienti di origine naturale e non è testato sugli animali. La sua composizione è stata ideata per riparare, idratare e proteggere l’unghia, è priva di parabeni ed è anche totalmente oleosa. Contiene infatti ben sei oli naturali, come quello di argan, quello di jojoba, di mandorla, aloe vera, rosa mosqueta e calendula.

Migliori rinforzanti unghie: Miracle Cure di Sally Hansen

Il Miracle Cure della Sally Hansen è un rinforzante per unghie composto in prevalenza da micro minerali, proteine naturali e antiossidanti. I primi hanno una funzione riparante, mentre gli ultimi due componenti rinforzano l’unghia e favoriscono la sua ricrescita.

Migliori rinforzanti unghie: l’olio di ricino

L’olio di ricino è sicuramente tra i rimedi naturali più apprezzati per quanto riguarda la cura di capelli, ciglia, sopracciglia e ovviamente anche delle unghie. La sua azione mira a stimolare la produzione di cheratina già presente nel nostro organismo, per rinforzare e nutrire la zona trattata e di conseguenza favorirne la crescita.

Per testare la sua efficacia basterà massaggiare l’olio direttamente sulle cuticole e sull’unghia priva di smalto.