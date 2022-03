Le tendenze per la primavera estate 2022 vogliono le gambe scoperte e promuovono look più colorati e stravaganti. Ecco allora che le gonne si accorciano e, in alcuni casi le vite si abbassano, come i modelli proposti da MiuMiu. Anche i tailleur diventano micro e si tingono dei colori pastello e fantasie.

Ecco le proposte più belle portate in passerella da alcuni brand.

I micro tailleur da donna per la primavera estate 2022

Dimenticatevi i classici tailleur. Quelli proposti nelle sfilate per la bella stagione sono più cool e giovanili, sicuramente con gonne (e in alcuni casi anche con giacche) molto più corte, ma non dimenticano comunque quella vena chic tipica del capo originale.

Grintosi abbinati con un paio di stivali a gambale alto, romantici con le Mary Jane, con giacche abbottonate fino al colletto o lasciate aperte per far vedere la camicia, la blusa o perché no anche un corpetto sexy.

Creare combinazioni di look con i micro tailleur è super divertente!

Chanel, le tendenze che si ispirano ai modelli classici

Iniziamo con la Maison che del tailleur ne ha fatto un marchio di fabbrica. Stiamo parlando di Chanel ovviamente, che lo propone in diverse versioni. La prima si avvicina al modello più classico con fantasia tweed ma in un total look giallo pastello e gonna asimmetrica, con la parte anteriore più corta rispetto a quella posteriore.

In perfetto allineamento con la moda per la primavera estate anche il tailleur bianco con bordini colorati e giacca con maniche in stile caftano. Un modello che si ispira ai look hippie chic che trovano nella bella stagione il loro “habitat” ideale.

Giambattista Valli, tra passato e presente

Rimaniamo su un modello più classico con la proposta di Giambattista Valli: un bouclé coat a completo rosa pastello con dettagli color avorio e bottoni color oro.

Il capo è diviso in due sezioni, ad imitare proprio un tailleur a metà strada tra uno stile passato e uno più attuale, con bottom a tubino a vita alta e top in stile crop con manica lunga.

Moschino, eccentrico e sensuale

Moschino è per natura estroso, eccentrico e seducente, caratteristiche perfette anche per descrivere i suoi tailleur per la primavera estate 2022. Come questo azzurro pastello a stampe cartoonesche con gonna a tubino a vita alta e giacca cortissima sopra ad un corpetto coordinato.

Chi apprezza lo stile di questa Maison lo sa, Moschino ama giocare con i dettagli. Abbina quindi il completo ad accessori chunky e vistosi, anche questi tra le tendenze per la bella stagione.

Sullo stesso modello che visto di sfuggita sembra essere in tinta unita arancione pastello, ma nasconde una trama a quadri composta, oltre che da questo colore, anche dal rosa e dal giallo.

La gonna di questo completo proposto ancora una volta da Moschino è leggermente più lunga rispetto a quella del modello precedente. L’intero set riprende i colori della trama anche nei dettagli, con l’aggiunta di piccoli bordi rossi. Degno di nota anche il colletto, più ampio e romantico.

Carolina Herrera, la proposta da red carpet

A proposito di micro tailleur, ecco quello sfoggiato sul red carpet dei BAFTA 2022 da Florence Pugh. Il capo firmato da Carolina Herrera è composto da un blazer a mini dress che gioca con i contrasti: accollato e con maniche lunghe, lascia infatti le gambe e la schiena scoperte. Il total black del tailleur viene poi spezzato dal fiocco con strascico color rosa confetto, posto proprio sulla parte finale della schiena.