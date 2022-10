Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono ufficialmente tornati insieme. L’imprenditore bergamasco ha ceduto al corteggiamento serrato dell’ex moglie, ma ha imposto delle regole che lei sarà costretta a rispettare.

Dopo mesi di lontananza, con un flirt estivo di lei nel mezzo, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme.

A rendere pubblica la notizia è stato il settimanale Chi, che ha anche svelato qualche dettaglio inerente la riappacificazione. Dopo la fine della love story con Giovanni Angiolini, la conduttrice svizzera ha fatto di tutto per riconquistare il padre delle figlie Sole e Celeste. In un primo momento, l’imprenditore bergamasco è apparso categorico: nessun ritorno di fiamma. Con il passare dei giorni, però, Tomaso si è reso conto di amare ancora Michelle e ha deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto.

Le richieste di Trussardi a Michelle Hunziker

Secondo il settimanale Chi, Trussardi ha accettato di tornare insieme a Michelle, ma ha imposto alcune condizioni. La Hunziker non deve rilasciare dichiarazioni sul loro matrimonio, né ai giornali e né tantomeno ai programmi televisivi. L’unione deve essere concreta, sia fuori che dentro casa. Pertanto, da adesso in poi, la coppia terrà la bocca cucita su tutto quello che riguarda la sfera privata.

Michelle disposta a tutto pur di riunire la famiglia

Le richieste di Trussardi sono state accettate in pieno da parte di Michelle. La mamma di Aurora Ramazzotti ha fatto di tutto per riunire la famiglia e non si lascerà intimorire dalle condizioni di Tomaso. Al momento, è bene sottolinearlo, né la conduttrice svizzera e né tantomeno l’imprenditore bergamasco hanno confermato o smentito il ritorno di fiamma.