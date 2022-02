Michelle Hunziker in occasione del debutto del suo nuovo show “Michelle Impossible” nella prima serata di Canale 5, ha davvero brillato e durante il programma cucito su di lei si è anche mostrata in diversi look davvero bellissimi.

Scopriamo allora qual è il brand nascosto dietro gli outfit sfoggiati dalla conduttrice di origini svizzere.

Un indizio lo aveva lasciato lei stessa qualche settimana prima dell’inizio dello show, con un post sul proprio profilo Instagram.

Michelle Hunziker, i look sfoggiati per Michelle Impossible

Come dicevamo, Michelle lo aveva già spiegato sotto un suo post su Instagram: indossare gli abiti di Giorgio Armani ormai è per lei un gesto scaramantico, perché i capi della Maison hanno da sempre segnato quelle che sono state le tappe più importanti della sua vita professionale.

E proprio di Giorgio Armani è anche l’abito verde brillante con bustier e gonna plissettata, che ha indossato nel corso della prima puntata dello show. Ma come dicevamo, è solo uno dei tanti look (sempre dello stesso brand) con cui l’attrice si è mostrata sul palco. Ecco quali sono stati gli altri.

Quelli dal taglio semplice

Per la serie “less is more”, come d’altronde è la bellezza tutta naturale della Hunziker, nel corso della serata Michelle ha indossato abiti dal taglio molto semplice come la sottoveste nera con taglio “tulip” che appunto ricorda la forma della corona di un tulipano, in occasione del tango con Ilary Blasi con cui si è anche scambiata un bacio appassionato.

Per la parte con l’attrice Serena Autieri, Michelle si è cambiata d’abito, indossando una vestaglia in seta, anche questa dal taglio molto semplice, nera, con maniche lunghe ed ampie e con cintura legata in vita.

Gli altri look della serata

Insieme agli altri ospiti, come gli storici presentatori di canale 5 Gerry Scotti e Maria De Filippi e le attrici comiche Michela Giraud e Katia Follesa, sul palco con Michelle Hunziker sono saliti anche la figlia Aurora e l’ex marito, padre di quest’ultima, Eros Ramazzotti. Con la prima la conduttrice dello show ha indossato un look coordinato black&white, anche questo ovviamente, per la Hunziker era firmato Giorgio Armani.

Un completo con tanto di fascia in raso all’altezza della pancia e il pantalone elegante, a vita alta, con fondo leggermente a zampa di elefante. A completare il look un paio di elegantissimi mocassini bassi in velluto con stemma sulla tomaia.

Il momento con Eros Ramazzotti

Una menzione speciale la merita l’emozionante capitolo con Eros Ramazzotti. Si sono infatti esibiti in “Più bella cosa”, il brano che il cantante aveva dedicato alla conduttrice quando erano ancora fidanzati. Un momento davvero commuovente aiutato anche dalle parole di Maria De Filippi, che ha raccontato in pieno stile “C’è posta per te” la biografia della Hunziker, e dalla stessa Michelle, che ha rivelato di non aver mai più cantato quella canzone “per paura di fare un torto a qualcuno”.

Per l’occasione, Michelle ha indossato un abito total black anche questo con gonna leggermente plissettata, impreziosito dai cristalli cuciti sul corpetto a fascia.