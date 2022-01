Senza mezze parole o fronzoli, in una intervista a tutto tondo sul Corriere della Sera Tommaso Trussardi “avverte” Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker: “Stai al tuo posto”. Anche se il matrimonio del 38enne imprenditore e la presentatrice è ormai finito e la stessa Aurora Ramazzotti aveva definito quell’epilogo “la scelta giusta” le ultime esternazioni di Eros sulla ex moglie non sono piaciute affatto a Tommaso.

Tommaso Trussardi “avverte” Eros: la coppia è scoppiata ma l’imprenditore ha qualche sassolino da togliersi dalla scarpa

Il gossip dopo l’ufficialità che la coppia aveva dato al fatto che fosse “scoppiata” ormai includono anche il cantante e primo marito di Michelle. Perché? Perché Ramazzotti ultimamente era si intervenuto a smentire qualsiasi ritorno di fiamma con Michelle, ma aveva assunto toni da “amico bonario e disponibile” che a Tommaso sono piaciuti poco.

Il sogno dei fan: Eros e Michelle ancora insieme, Trussardi: “Come Al Bano e Romina”

Tutto questo anche perché sono molti i fan dei due che li vorrebbero rivedere assieme. Perciò Tommaso ha svelato qualche retroscena non proprio “elegante” di Eros, come a sottolineare che lui tutto può essere meno che un ex marito consolatore. Ha detto Tommaso: “So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti”. “So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina”.

“Con me al letto non rideva”: l’intervista di Eros con Pio e Amedeo che fece infuriare Tommaso

Ma a cosa si riferisce Tommaso? Alle dichiarazioni di Eros in cui il cantante proclamava a Michelle che lui per lei ci sarebbe comunque stato e le consigliava di scaricare le energie negative con l’aiuto delle arti marziali, mettendole a disposizione il suo maestro. La ruggine fra Tommaso ed Eros ha origini più datate e c’entra sempre Michelle: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia”. Quando e come? “Quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto che al letto con lui non rideva”.