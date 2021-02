Il suo debutto nel mondo della musica è recente, ma i successi già raggiunti sono notevoli. Ha scoperto il suo talento un po’ per caso e un po’ per gioco, eppure al primo tentativo riesce a conquistarsi un posto tra le fila dei concorrenti di Sanremo Giovani. Chi è il giovanissimo cantante M.e.r.l.o.t e cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è il cantautore indie M.e.r.l.o.t

Manuel Schiavone, in arte M.e.r.l.o.t, nasce nel 1998 a Grassano, in Basilicata. Nonostante la passione del papà per la musica e il suo amore per basso e chitarra (che suonava regolarmente a casa), Manuel non ha mai provato la stessa attrazione verso l’ambito musicale. Finito il liceo, infatti, si è trasferito a Bologna per intraprendere gli studi universitari in Ingegneria Ambientale.

Il suo interesse improvviso per la musica nasce per caso una sera quando, cantando in casa insieme alla sua coinquilina, questa resta stupita della bellissima voce dell’amico. Sarà proprio lei a incoraggiare Manuel a sfruttare il suo talento e a lanciarsi in questo mondo. Manuel inizia così a scrivere testi e riesce presto a firmare un contratto con la casa discografica Virgin.

Nel 2020 pubblica ben tre singoli che riscuotono un buon successo: “Ventitre” (3 milioni di ascolti su Spotify), “Signorina” e “Sparami nel petto”. Manuel dichiara che tra gli album che hanno ispirato i suoi brani ci sono senza dubbio quelli di Calcutta, Gazzelle e i Red Hot Chili Peppers. Per Manuel è importante attenersi alla semplicità e scrivere solo riguardo a ciò che vive e sente in prima persona.

Il debutto tra i “grandi” al Festival di Sanremo

Sempre nel 2020 M.e.r.l.o.t ha deciso di provare a prendere parte al format Rai per i giovani talenti AmaSanremo, condotto da Amadeus. Non solo Manuel è riuscito a essere selezionato tra i 60 cantanti in gara, ma si è anche classificato tra i 20 finalisti e scelto infine come uno dei concorrenti per la 71° edizione del Festival di Sanremo Giovani.

Il brano che Manuel presenterà al pubblico si chiama “Sette volte”, scritto ovviamente dal giovane cantautore. Sul suo profilo Instagram M.e.r.l.o.t parla del suo brano definendolo diverso dal solito e dice che:

“Sette volte” è il mio brano in gara per Sanremo Giovani. È un po’ diverso dagli altri miei brani perché va a definire una parte più felice di me (esiste anche quella).

