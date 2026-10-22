Merano tra autunno e Natale: il fascino di un soggiorno in un castello

Merano è una città che merita una visita anche quando l’autunno lascia gradualmente spazio all’inverno.

Il clima relativamente mite, il centro storico e le passeggiate lungo il Passirio permettono di organizzare un soggiorno piacevole anche nei mesi più freddi, alternando visite culturali e momenti di relax. Per chi cerca una sistemazione particolare, il Castel Rundegg, dimora storica trasformata in albergo, si presenta come un hotel sopra le aspettative a Merano, soprattutto per chi apprezza gli ambienti raccolti e la tranquillità.

Merano, tra passeggiate e luoghi da visitare

Il centro storico conserva numerose testimonianze del passato cittadino. I Portici, con le loro caratteristiche arcate, ospitano negozi, caffè e locali, mentre poco distante si trova il Duomo di San Nicolò, uno degli edifici religiosi più importanti della città.

Merita una visita anche il Kurhaus, elegante edificio affacciato sul Passirio, che continua a ospitare concerti, manifestazioni e appuntamenti culturali. Le passeggiate lungo il fiume rappresentano un’altra possibilità per conoscere Merano senza allontanarsi dal centro, approfittando delle giornate più soleggiate.

Chi desidera dedicare qualche ora al benessere può inoltre raggiungere le Terme Merano, con piscine e ambienti dedicati al relax, oppure visitare uno dei musei cittadini quando il tempo non invita a stare all’aperto.

Il fascino di soggiornare in un castello

Il Castel Rundegg ha origini medievali e conserva un’atmosfera particolare, ben diversa da quella di un albergo di costruzione moderna. Le camere e le suite presentano caratteristiche differenti, legate anche all’architettura dell’edificio e alla sua storia.

La struttura è riservata agli ospiti dai 16 anni in su, una scelta che contribuisce a creare un ambiente tranquillo, adatto soprattutto alle coppie e a chi desidera trascorrere qualche giorno lontano dai ritmi quotidiani.

Un altro elemento distintivo è il giardino del castello, dal quale si possono ammirare le montagne che circondano Merano. Anche in autunno rimane uno spazio piacevole per una breve passeggiata o qualche momento di riposo, quando le condizioni meteorologiche lo permettono.

Benessere e buona cucina al Castel Rundegg

L’hotel dispone di un’area wellness di circa 500 metri quadrati, con piscina interna riscaldata, sauna finlandese e bagno turco. Sono disponibili anche trattamenti benessere, mentre la piscina esterna è utilizzabile nella stagione più calda, generalmente da aprile a ottobre.

La proposta gastronomica valorizza ingredienti del territorio e preparazioni che affiancano la tradizione altoatesina a influenze mediterranee. La giornata comincia con una colazione a buffet che comprende prodotti freschi, torte e strudel fatti in casa. Durante l’inverno, inoltre, vengono servite torte casalinghe anche nel pomeriggio.

Merano si prepara al Natale

Dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, Merano ospiterà i tradizionali mercatini di Natale, allestiti principalmente lungo il Passirio e in piazza Terme. L’atmosfera natalizia coinvolgerà anche altri angoli del centro, come piazza della Rena, dove sarà presente il Villaggio natalizio. Tra le casette si potranno trovare prodotti artigianali, specialità gastronomiche e idee regalo, mentre le luminarie accompagneranno le passeggiate nelle ore serali.

Un’occasione per scoprire un altro volto della città, magari dopo una giornata dedicata alle visite culturali, prima di rientrare al Castel Rundegg per una cena tranquilla o qualche ora nell’area benessere.