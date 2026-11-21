Time Out ha pubblicato la lista delle strade più cool del mondo per il 2026, ponendo al vertice Song Wat Road a Bangkok. Ecco i criteri di scelta e gli altri indirizzi internazionali da esplorare.

Che cosa rende una strada davvero cool? Per Time Out, non si tratta solo di architettura o fama turistica, ma di una sensazione precisa: sono quei luoghi dove le persone vogliono stare in questo momento. La nuova classifica, pubblicata il 17 novembre, incorona Song Wat Road a Bangkok come la via più cool del mondo per il 2026, battendo grandi capitali europee e americane.

La rinascita creativa di Song Wat Road a Bangkok

Song Wat Road sorge lungo il fiume Chao Phraya, nel cuore della Chinatown thailandese. Quella che un tempo era una zona commerciale legata ai magazzini dei mercanti, oggi è descritta come protagonista di una potente rinascita creativa. Qui convivono botteghe storiche, come Gu Long Bao famosa per i panini al vapore, e nuovi spazi dedicati all’arte e al design.

A testimoniare questa trasformazione c’è anche Made in Song Wat, un collettivo di attività locali che negli ultimi quattro anni è cresciuto da 10 a 60 membri. Il mix tra caffè specializzati, gallerie indipendenti e ristoranti innovativi ha reso la via un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca autenticità urbana.

I criteri di selezione: vita locale e comunità

Per stilare la top 28 (di cui viene spesso citata la shortlist delle prime 10), un team di redattori ed esperti locali ha valutato ogni indirizzo basandosi su criteri specifici: cibo e bevande, shopping, vita notturna, atmosfera di strada e senso di comunità.

L’obiettivo dichiarato è offrire un elenco di posti da esplorare per vivere una città “come un abitante del posto”, celebrando destinazioni fuori dai soliti itinerari turistici. Non a caso, mentre Tokyo è assente, il Giappone compare con Kyoto e Fukuoka, e l’Italia non figura nella lista di quest’anno.

Golborne Road e Fernández de Enciso sul podio

Al secondo posto troviamo Golborne Road a Londra, indicata come segnale della rinascita del West London. Tra la brutalista Trellick Tower e ristoranti mediorientali, la via unisce anima popolare e dettagli raffinati, con negozi vintage come Rellik.

Il terzo gradino del podio spetta a Fernández de Enciso a Buenos Aires. Questa via pedonale attraversa Villa Devoto e si chiude scenograficamente su Plaza Arenales, spazio di ritrovo per residenti e eventi comunitari, circondata da tavolini all’aperto e nuove aperture gastronomiche.

Le altre gemme urbane: da Helsinki a Lipsia

La classifica continua a sorprendere con indirizzi eclettici. Vaasankatu a Helsinki è raccontata come uno dei posti più economici dove mangiare e bere, ricca di nuove aperture come Bar Blondie e Ester’s Grocery. A Singapore, Neil Road offre un mix unico di storici bar gay, cocktail bar pluripremiati e librerie indipendenti.

Non mancano arterie lunghe e simboliche come Boulevard Saint-Laurent a Montréal, chiamata dai locali “The Main” e lunga 11 chilometri, che sintetizza la diversità della città passando da Chinatown a Mile End. Chiude la selezione europea Karl-Heine-Straße a Lipsia, cuore del quartiere Plagwitz trasformato in polo creativo tra ex cotonifici e studi d’artista.

Esplorare queste vie significa mettere da parte l’itinerario rigido per lasciarsi guidare dalla curiosità. Molte di queste strade, come Upper Lascar Row ad Hong Kong o Beach Street a George Town, offrono l’opportunità di scoprire angoli nascosti dove l’antico dialoga con il moderno, invitando i viaggiatori a rallentare e osservare la vita quotidiana senza fretta.