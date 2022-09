Mehdi Nebbou è un regista e attore francese di grande successo che vanta delle collaborazioni con registi di grande spessore come Ridley Scott e Steven Spielberg. Molto famoso in Italia dopo aver interpretato l’ispettore Adam Karedec nella serie tv Rai Morgane-Detective Geniale.

Ma cosa conosciamo su di lui?

Mehdi Nebbou: chi è?

Mehdi Nebbou è nato a Bayonne il 10 maggio 1971. Il papà ha origini algerini mentre la madre tedesche. Trascorre l’infanzia nei Paesi Baschi. Passa la tua adolescenza a Lione e poi si trasferisce a Berlino. Inizialmente lì inizia a lavorare come cameriere, barman per poi passare qualche hanno in Italia, periodo in cui lavora come animatore. Torna a Berlino e studia per cinque anni alla scuola di Cinema di Berlino.

Si diploma come regista ma la collaborazione con il regista Filippo Tsitos lo renderà un attore prendendo parte al film My Sweet Home. Grazie alla conoscenza di molte lingue e alla sua bravura viene notato ad Hollywood e gli vengono fatto delle proposte per dei grandi ruoli: Munich in Stephen Spielberg, Nessuna verità di Ridley Scott e Homeland. Si avvicina anche al mondo della televisione partecipando ad alcune serie tv come per esempio Baby del 2018 in cui interpreta il padre di Damiano oppure in Morgane-Detective Geniale.

Appare anche in House of Gucci.

Mehdi Nebbou è Adam Karedec in Morgane-Detective Geniale

La serie tv Morgane- Detective Geniale ha raggiunto un successo elevato sia in Francia che in Italia. L’attore entra nei panni dell’investigatore e poliziotto Adam Karedec che lavorerà insieme a Morgane Alvaro, la mente geniale che aiuterà l’uomo a risolvere casi più difficili. Per ricambiare lui dovrà riaprire il caso misterioso riguardare l’ex marito di Morgan, sparito dal nulla senza alcuna spiegazione. Morgane Alvaro è interpretata da Audrey Fleurot e i due attori si erano già conosciuti sul set di Spiral. La prima stagione è andata in onda su Rai 1 dal 14 settembre al 5 ottobre 2021 e si è conclusa con Adam Karedec messo sotto inchiesta dalla commissione interna per via di alcuni incidenti relativi al primo capitolo. La seconda stagione si riaprirà da qui e secondo i palinsesti Rai 2022-2023 ripartirà il 4 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1. Cosa succederà?

Mehdi Nebbou: la vita privata

Sulla sua vita privata si sa ben poco in quanto tiene molto alla sua privacy. Ha una relazione con la famosa fotografa di Hollywood Nourma Bordj con cui ha avuto una bambina. I due sembra che si siano conosciuti durante un viaggio e da li non si siano mai più separati. Anche la compagna sembra rimanere molto riservata sulla loro relazione e famiglia.