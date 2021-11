È stato finalmente svelato il cast di LOL – Chi ride è fuori, show distribuito da Amazon Prime Video in cui, chi ride, viene eliminato. Tra questi anche Max Angioni.

Chi è Max Angioni

Per quanto riguarda la biografia di Max Angioni si sa ancora molto poco.

Sappiamo che è nato a Como nel 1990, città dove vive e che quello della comicità è sempre stato un aspetto preponderante della sua personalità. È alla fine degli anni del liceo, infatti, che Max Angioni decide di intraprendere la carriera di comico. Nel 2018 arriva così a Zelig Time, programma costola del celebre Zelig (che ritornerà a novembre 2021 su Canale 5, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione) dove si alternano sul palco comici già conosciuti, ma anche di nuovi.

Nel 2020 invece, Max Angioni vince il Festival di Cabaret di Martina Franca. Festival pugliese dedicato al cabaret e trampolino di lancio per tantissimi comici che hanno la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. Da lì infatti, approdano poi a programmi televisivi molto noti, come il già citato Zelig, ma anche Colorado, su Italia Uno e Made in Sud trasmesso dalla Rai.

Dopo Zelig Time e il Festival pugliese, Max Angioni ci riprova con un altro programma. Partecipa infatti all’undicesima edizione di Italia’s Got Talent venendo premiato dal “Golden buzzer” del pubblico, che lo ha portato direttamente in finale e con ben quattro “sì” dai giudici: il comico Frank Matano, la talent scout Mara Maionchi, la campionessa del nuoto Federica Pellegrini e l’imprenditore Joe Bastianich.

Max Angioni infatti si è presentato sul palco con una visione del tutto personale del Vangelo, che ha avuto modo di leggere durante la quarantena, per rimediare all’inevitabile noia. Nel suo esilarante sketch Angioni spiegava come, Gesù, nel passaggio in cui si racconta della trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio, abbia in realtà creato il primo open bar della storia.

Libro e vita privata

Nel 2021 Max Angioni ha anche scritto e pubblicato un libro dal titolo “Tutto vero”. Tra le pagine, il comico racconta in chiave ironica molte situazioni della vita quotidiana. Non mancano poi, anche le parodie dei personaggi più noti, come naturale conseguenza di una modernità caratterizzata dal binge-watching.

E per quanto riguarda la sua vita privata? Se della biografia di Max Angioni sappiamo davvero poco, del suo privato sappiamo ancora meno, anzi, praticamente nulla. Il comico comasco infatti sembra essere parecchio riservato. Per quanto sia attivo su Instagram infatti Max Angioni usa il famoso social perlopiù per condividere selfie e piccole e divertenti pillole di comicità.