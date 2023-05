Matilde Brandi ci da’ un taglio: il nuovo look della showgirl

Matilde Brandi è una showgirl, ballerina e conduttrice televisiva e da poco ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli che ha davvero sorpreso tutti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul nuovo look della Brandi.

Matilde Brandi, chi è?

Matilde Brandi è nata il 27 febbraio del 1969 a Roma e ha quindi 54 anni. Fin da piccola si appassiona al mondo della danza tanto da farla diventare una professione. Oggi è anche una showgirl, una conduttrice televisiva e un’attrice teatrale, nonché volto molto amato dal pubblico. La sua popolarità è inoltre cresciuta ulteriormente dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Durante il reality, Matilde ha mostrato al pubblico tutto il suo lato allegro e solare, spesso messo da parte. Matilde Brandi è stata legata per diciassette anni con Marco Costantini, un noto commercialista romano. I due hanno avuto due figlie gemelle, Sofia e Aurora, poi è arrivata la separazione, molto sofferta dalla Brandi. Nello studio del programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, qualche settimana fa Matilde Brandi ha parlato del suo nuovo amore, il sales manager napoletano Francesco Tafanelli, con il quale le cose sembrano andare davvero molto bene. Queste le parole di Matilde Brandi:

“Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo la responsabilità, però poi capisci che tutto ciò che c’è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mia ha dato la possibilità di aspettare lui.”

Matilde Brandi: il nuovo look

Solitamente quando una donna cambia taglio di capelli è perché qualcosa di importante è successo o deve succedere nella sua vita. Matilde Brandi ha sorpreso tutti con un nuovo look, una vera e propria trasformazione per la showgirl romana. Se durante la trasmissione “Verissimo” abbiamo visto Matilde con la solita lunga chioma biondo platino, dopo pochi giorni la showgirl ha deciso di “darci un taglio”. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Matilde Brandi ha postato una foto che la ritrae con il suo nuovo taglio di capelli, un long bob dritto e simmetrico, con un ciuffo frontale che si sposta sul lato destro. Come didascalia del post, Matilde ha scritto “New look“. Tantissimi i like e i commenti ricevuti, tutti entusiasti di questo nuovo taglio di capelli, da “molto più bella“, “10 anni di meno“, per non parlare delle numerose emoticon con gli occhi a cuoricino. Anche alcune colleghe vip si lasciano andare ai commenti: “Pazzesca“, scrive Adriana Volpe, “Sei splendida così”, commenta Patrizia Pellegrino, Flora Canto scrive “Bellaaa“, mentre Manila Nazzaro commenta con un “Stupendaaaa“.

Il taglio bob sta davvero spopolando da quando l’influencer Chiara Ferragni lo ha portato sul Palco dell’Ariston lo scorso mese di febbraio, un taglio che piace proprio a tutte, non solo ringiovanisce ma è anche super leggero e quindi perfetto per la primavera e per l’estate, ormai alle porte.