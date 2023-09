“Benvenuta in famiglia Paloma“, così Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’arrivo in famiglia di un nuovo cane. Il cucciolo di Golden Retriever arriva dopo la scomparsa di Matilda, la bulldog francese dell’imprenditrice digitale.

Dopo Matilda in casa Ferragni arriva un nuovo cane: benvenuta Paloma

Matilda era ormai una compagna di vita per Chiara Ferragni. La dolce bulldog francese accompagnava l’imprenditrice digitale da ben 13 anni. Non solo. Galeotto della storia d’amore tra l’influencer e Fedez fu proprio lei. Ricordiamo tutti il famoso verso Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton che il rapper canta nella sua canzone Vorrei ma non posto? Ebbene sì, è proprio grazie a questa frase che Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati. E ora, a due mesi dalla triste scomparsa di Matilda, la coppia ha deciso di prendere un nuovo cane. Il suo nome è Paloma ed è un tenerissimo cucciolo di Golden Retriever. Sui social l’imprenditrice digitale e il rapper hanno deciso di condividere il primo incontro della nuova cagnolina con Vittoria e Leone. Nei storie postate sui rispettivi profili social, vengono ripresi i due bambini felici mentre giocano con il cucciolo. Non a caso, i Golden Retriver sono considerati dei compagni ideali per i bambini, avendo un carattere molto dolce e socievole. Il post è diventato fin da subito virale, raggiungendo oltre 1milione di mi piace e oltre 10mila commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Dopo Matilda in casa Ferragni arriva un nuovo cane, Paloma: è polemica sui social

Un momento davvero speciale ed emozionante in casa Ferragni. Tuttavia, non sono mancate le polemiche da parte degli haters. Numerosi utenti del web hanno criticato la scelta di Chiara Ferragni e Fedez di acquistare un cucciolo di razza anziché adottare un cane in canile. In un commento infatti si legge: “Potevano adottare invece che comprare un cane“, e ancora: “Dare una possibilità ad un cane in canile no?? Crollava il pedigree familiare?“. Al momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito agli insulti ricevuti. D’altronde, come recita il proverbio, talvolta il silenzio è la migliore risposta. Una cosa è certa, il sorriso di Vittoria e Leone alla vista del nuovo cucciolo supera qualsiasi polemica da parte degli haters.

