In seguito a una giornata impegnativa e stancante, la cosa migliore è tornare a casa e rilassarsi. Molti ne approfittano per concedersi una giornata alla spa per i massaggi. Il massaggio shiatsu aiuta a distendere i nervi e rilassarsi, vediamo i vantaggi e come è possibile farlo anche a casa.

Massaggio shiatsu

Si tratta di una tecnica manuale che ha origine nei paesi orientali, quali Giappone e Cina, in particolare, ma che pian piano si è diffusa anche nel mondo occidentale, al punto che nei centri benessere e spa sono tantissimi coloro che lo praticano. Sicuramente molti di voi hanno sentito parlare del massaggio shiatsu, una tecnica che in Italia è stata provata da più di 6 milioni di persone.

Lo shiatsu è un termine giapponese composto dalle parole “shi” e “atsu” che indicano rispettivamente dita e pressione.

Quindi, il massaggio shiatsu non è altro che la pressione delle dita che si esercita su determinate zone e punti critici del corpo usando soprattutto il pollice della mano, anche se è possibile utilizzare i gomiti o le ginocchia oppure il palmo della mano.

Una tecnica che valuta il soggetto nella sua totalità, nel suo insieme, quindi un compendio di anima e corpo, un tutt’uno. Il massaggio shiatsu si effettua stando sdraiati su un tappetino o anche futon, ma in alcuni casi si usa anche un lettino oppure si effettua stando seduti.

Rispetto ad altri massaggi, non è necessario spogliarsi in quanto le pressioni effettuate hanno la stessa efficacia e valenza, anche con i vestiti.

Un trattamento personalizzato che cambia da un soggetto all’altro. Non ci sono massaggi standard per eseguire il massaggio shiatsu, ma tutto dipende dalla tecnica e dalla capacità dell’esperto che sta facendo le varie pressioni per donarvi il massimo dei benefici possibili. Il massaggio ha la durata di un’ora ed è possibile effettuare più sedute, anche se dipende dalla zona da trattare.

Massaggio shiatsu: benefici

Una tecnica che comporta una serie di benefici e vantaggi al soggetto che decide di sottoporsi a questo trattamento in quanto il fine principale è quello di allontanare e cercare di ridurre lo stress. Il massaggio shiatsu ha lo scopo di riequilibrare l’energia che scorre all’interno di ognuno, in modo da stimolare il relax e facendovi stare bene.

Il massaggio shiatsu aiuta a rilasciare le tensioni e le negatività che possono avere influssi ed effetti devastanti, non solo sulla psiche, ma anche sul fisico del soggetto stesso.

Una tecnica e trattamento che si esegue in maniera dolce con pressioni delicate. Non è doloroso, ma dona benessere e appagamento interiore a chi decide di provarlo.

I benefici, come detto, non sono solo fisici, ma anche psicologici. Molto efficace per le tensioni articoli in quanto allevia lo stress e l’ansia di una giornata impegnativa e particolarmente stressante. Una tecnica che si usa con successo proprio perché rilassa il sistema nervoso attutendo l’ansia e permette di reggere bene anche le situazioni di stress.

Ha effetti anche sulla zona cervicale in quanto riduce i carichi dovuti a una pessima postura o a tensione, ecc. Allevia il mal di testa soprattutto se ha origine muscolare o nervosa. Il massaggio shiatsu si rivela molto efficace nel trattare l’insonnia e i disturbi del sonno, in generale, concedendovi ore di riposo senza più problemi. Migliora la circolazione sanguigna e linfatica, oltre a essere positivo per la depressione in quanto aiuta ad attenuarla.

Massaggio shiatsu a casa

Considerando che si tratta di una tecnica che può avere costi alquanto elevati, soprattutto se bisogna fare parecchie sedute, per chi non ha molto tempo e vuole approfittare dei benefici, sappiate che è possibile fare il massaggio shiatsu anche a casa grazie ai tantissimi articoli che trovate su Amazon a ottimi prezzi. Una breve classifica aiuta a scegliere tra alcuni di questi prodotti che sono quelli maggiormente preferiti dagli utenti.

1)Naipo massaggiatore per spalle

Un massaggiatore dotato di 8 testine massaggianti che aiuta ad alleviare i nodi e le tensioni, oltre a ridurre la tensione muscolare. Un massaggiatore per le spalle a forma di U ergonomico che si integra perfettamente. Il massaggio è in rotazione 3D per fornire un ottimo massaggio a tutti i muscoli. L’impugnatura permette di regolare il massaggio in modo esatto. Il pulsante fornisce vari livelli di velocità: medio, basso e forte. Favorisce la circolazione sanguigna e molto sicuro da riscaldare. Un prodotto Amazon’s Choice e adatto per il massaggio, non solo delle spalle, ma anche del collo e di altre zone.

2)Homedics massaggiatore schiena e spalle

Permette di ridurre lo stress rilassandosi nella comodità della casa con un sedile massaggiante molto facile da usare e dal design moderno. I doppi nodi, grazie ai comandi integrati, simulano i movimenti delle mani permettendo un perfetto e ottimo massaggio shiatsu. Un sedile che è possibile ripiegare e riporre, oltre a essere facile da usare. In solo 15 minuti permette di rilassarvi e ridurre lo stress. In vendita con il 44% e un prodotto Amazon’s Choice.

3)Snailax sedile massaggiante shiatsu

Un sedile massaggiante shiatsu adatto per alleviare le tensioni e sciogliere i nodi della schiena e della colonna. Don riposo e supporto alla regione lombare. Dona calore che calma i muscoli e garantisce la microcircolazione sanguigna. Molto sicuro da usare grazie al tessuto a rete morbido. Le palline massaggianti hanno tre impostazioni per la scelta. Un prodotto Amazon’s Choice in vendita con il 20% di sconto.

Per chi soffre di frequenti mal di testa, sappiate che il massaggio shiatsu può aiutare ad alleviarlo.