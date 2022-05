Chi è Maro: la cantante portoghese dell’Eurovision 2022

Maro, pseudonimo di Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, è una cantante portoghese e rappresenterà il Portogallo all’Eurovision 2022 con il suo brano Saudade, saudade. Ma scopriamo chi è Maro.

Chi è Maro

Maro è nata a Lisbona il 30 ottobre del 1994.

Di origini italiane da parte del padre, Maro all’età di 19 anni si rese conto che voleva dedicarsi alla musica a tempo pieno. Così, si trasferisce a Boston e si iscrive al Berklee College of Music, un istituto privato dedicato allo studio della musica contemporanea. Dopo essersi laureata, la cantante decide di trasferirsi e stabilirsi a Los Angeles. Nel 2018, pubblica cinque album autoprodotti e scritti da sé, attirando l’attenzione del musicista inglese Jacob Collier, il quale l’ha aiutata a raggiungere popolarità e visibilità riuscendo ad aprire anche i concerti di Jessie J.

Recentemente, ha aperto per la musicista canadese Charlotte Cardin nel suo tour europeo e ha appena pubblicato un singolo con il duo elettronico americano Odesza. Il 21 gennaio 2022 è stata annunciata la partecipazione di Maro alla 56ª edizione del Festival da Canção, un festival utilizzato per selezionare il rappresentante portoghese all’Eurovision Song Contest. Maro è risultate vincitrice con il suo brano eurovisivo Saudade, saudade.

Saudade,saudade il brano di Maro

Saudade, saudade è un brano scritto dalla cantante portoghese Maro è pubblicato il il 7 marzo 2022. La cantante ha deciso di essere affiancata sul palco da cinque coriste: Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa e Carolina Leite, che hanno partecipato con lei nella finale nazionale portoghese e Diana Castro e Milhanas , che sono state le interpreti di due canzoni al Festival da Canção.

In portoghese, la parola saudade può essere tradotto come nostalgia per qualcosa o qualcuno amato che c’è più. Infatti, questo testo è stato elaborato dalla cantante per elaborare la perdita di suo nonno.

Penso che sia solo qualcosa di intimo, è qualcosa di così personale. Si tratta di perdita, ma è anche celebrazione. È pazzesco quanto possano essere d’impatto i nostri nonni e come sia un riferimento a così tanti valori, incluso l’amore incondizionato. La musica è ciò che ci avvicina a quella connessione.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita sentimentale. È molto attiva sui social pubblicando foto che la ritraggono con i suoi amici e foto che la ritraggono durante i suoi lavori musicali e video di lei mentre canta e suona il piano e la chitarra.

Curiosità