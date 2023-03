Mario Lavezzi, chi è: carriera e vita privata

Mario Lavezzi è un compositore, cantautore e produttore discografico italiano. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Mario Lavezzi: chi è

Mario Lavezzi è nato a Milano l’8 maggio del 1948 e ha quindi quasi 75 anni, è un noto compositore, cantautore e discografico. Fin da piccolo grande appassionato di musica inizia a suonare la chitarra come autodidatta, poi presso la Scuola Civica di Milano. Si diploma in ragioneria ma il suo sogno è lavorare nel mondo della musica. Nel 1963 con alcuni amici fonda i Trappers. Dopo tre anni passa ai Camaleonti, gruppo che abbandona nel 1968 per il servizio militare. Lo stesso anno incontra Mogol e inizia così la sua carriera come compositore con la canzone “Il primo giorno di primavera“, il cui testo è stato scritto da Mogol e Cristiano Minellono. Entra con il ruolo di autore, produttore e interprete nella Numero 1, l’etichetta discografica di Mogol e Lucio Battisti.

Mario Lavezzi: la carriera

Mario Lavezzi nella sua carriera ha collezionato un successo dietro l’altro, sue tra l’altro le musiche del film “Amarsi un pò” del 1984. Tantissime le collaborazioni artistiche, Lavezzi ha infatti duettato con diversi artisti del calibro di Anna Oxa, Loredana Berté, Ivana Spagna, Marcella Bella, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia e Fausto Leali. Ha inoltre prodotto il singolo “Immobile” di Alessandra Amoroso, singolo che ha avuto un enorme successo e l’album “Vai” di un altro concorrente di “Amici”, Luca Napolitano. Tra i lavori più recenti abbiamo anche l’album “Più di te” di Ornella Vanoni e l’album “Deborah Iurato” dell’omonima cantante.

Tra le canzoni più famose scritte da Mario Lavezzi troviamo anche “E la luna bussò” e “In alto mare” per Loredana Berté, “Stella gemella” per Eros Ramazzotti e “Torneranno gli angeli” per Fiorella Mannoia.

Mario Lavezzi e Mogol sono legati da una profonda sintonia oltre che da una grande amicizia. Il 17 marzo scorso è uscito, per Nar International/Artist First, l’album “Capolavori Nascosti“, che contiene le canzoni più belle firmate dai due artisti nel corso della loro lunga carriera assieme. Le canzoni in questo album sono eseguite insieme a grandi artisti della musica italiana, quali Raf, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni. Oltre a 13 brani storici nell’album c’è anche un brano inedito dal titolo “Una storia infinita“. Il brano è interpretato da Mario Lavezzi insieme a Cristina Di Pietro, pianista e vocalist e componente del gruppo Pop Deluxe che accompagna Lavezzi in tour.

La canzone “Una storia infinita” è stata scritta da Lavezzi e Mogol durante il lockdown e parla di una coppia che, nonostante le difficoltà e le vicissitudini, compresa la pandemia, si ritrova a essere più unita che mai.

Mario Lavezzi: vita privata

Mario Lavezzi è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Sappiamo che è sposato con una donna romana di nome Mimosa e che la coppia ha avuto un figlio, Giulio, divenuto produttore discografico.

Mario Lavezzi ha avuto inoltre una relazione con Loredana Berté ed è lo zio di Diana Est, la famosa cantante degli anni Ottanta.