Mariasole Pollio e Sangiovanni stanno insieme? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore. La ragazza ha deciso di rompere il silenzio e ha pubblicato sui social una replica al vetriolo.

Mariasole Pollio e Sangiovanni stanno insieme?

Qualche tempo fa, Mariasole Pollio veniva accostata a Deddy.

I due sembravano avere un flirt in corso, ma, nelle ultime ore, pare che la ragazza abbia rivolto le sue attenzioni ad un altro ex talento di Amici. Stiamo parlando di Sangiovanni. Possibile che stiano insieme? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa Mariasole, attraverso il suo profilo Instagram. Un fan le ha scritto: “Dicono in giro che tu e Sangiovanni state insieme. Puoi smentire per non far soffrire Giulia?“. La Pollio, chiaramente stizzita, ha repicato:

“Basta con queste st*****te! A volte scrivete cose che non hanno senso. Mi sembra di tornare a quando avevo 14 anni e dovevo difendermi dalle cattiverie! La differenza è che prima non avevo le spalle grandi di adesso. Quindi ora non funziona proprio più così, è anche démodé. Già che ci sono, lasciate pure in pace questi due ragazzi belli, giovani e talentuosi. Smollate me da questi chiacchiericci che detesto”.

Insomma, Giulia Stabile può stare tranquilla: Mariasole Pollio e Sangiovanni non stanno insieme.