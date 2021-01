Maria Vera Ratti sembra essere una nuova promessa della fiction italiana. L’abbiamo infatti vista in Rosy Abate 2, dove interpretava Nina Costello, la giovane figlia di un camorrista di Napoli che si innamora di Leonardo, il figlio della protagonista interpretata dall’attrice romana Giulia Michelini.

Ma chi è Maria Vera Ratti? Scopriamo di più sul suo conto.

Chi è Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti nasce ad Avellino comune della regione della Campania, il 26 dicembre del 1994, sotto il segno della bilancia. Inseguendo la sua passione per l’arte della recitazione, Maria Vera decide di intraprendere questa carriera formandosi al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, con sede centrale a Roma e con altri quattro distaccamenti in altrettante importanti regioni italiane come il Piemonte, la Lombardia e l’Abruzzo.

Successivamente frequenta un seminario alla Scuola Europea per l’Arte dell’Attore a San Miniato.

Carriera: teatro, cinema e televisione

Maria Vera Ratti inizia la sua carriera nel 2014 esibendosi in diversi spettacoli teatrali.

Ma il suo debutto nel piccolo schermo arriva con la serie tv che racconta le vicende che girano attorno al personaggio di Rosy Abate. Successivamente ottiene un ruolo ne Il commissario Ricciardi, la serie in onda sulla rete ammiraglia della RAI. La giovane attrice prende parte anche a Maradona – Sueño Bendito, che racconta la storia del compianto sportivo.

Non solo teatro e televisione. Maria Vera Ratti, inarrestabile, approda anche al cinema prendendo parte al film Miss Marx, diretto da Susanna Nicchiarelli, che racconta la storia di Eleanor “Tussy”, una delle tre figlie del filosofo tedesco Karl Marx. Quella che, delle tre, porta avanti il pensiero paterno, battendosi per i diritti dei lavoratori e per le pari opportunità.

Curiosità e talenti dell’attrice

Stando a quanto riporta il suo curriculum, consultabile pubblicamente, Maria Vera Ratti è di madrelingua inglese e parlerebbe inoltre altre tre lingue oltre l’italiano, ovvero francese, spagnolo e russo. Si diletta anche nei dialetti e negli accenti, come quello romanesco, quello napoletano, ma anche il british e l’americano. La bellissima ed eclettica attrice oltre a dilettarsi nella recitazione e nelle lingue, si diletta anche nello sport. Maria Vera Ratti ha infatti praticato lo sci a livello agonistico.

Vita privata

Maria Vera Ratti sembra voler tenere del riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Non ci sono infatti particolari indiscrezioni riguardo alla sua vita sentimentale passata e sul suo seguitissimo profilo di Instagram sembra condividere per li più scatti in cui si mostra in tutta la sua particolare bellezza.