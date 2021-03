Maria De Filippi ama indossare i gioielli per dare un tocco in più ai suoi look: uno dei più iconici da lei sfoggiati durante il programma C’è posta per te è un bracciale firmato Cartier che ha un significato molto profondo ed è amatissimo dalle star.

Maria De Filippi: bracciale

La conduttrice Maria De Filippi, storico volto della televisione italiana, ha condotto una delle ultime puntate di C’è posta per te 2021 sfoggiando un bracciale molto significativo. Lo stesso gioiello poi è apparso anche sulla foto di lancio del serale del talent show Amici di Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo sfoggia sempre dei look curati nei minimi dettagli e ama indossare capi griffatissimi. Accanto ad essi però non possono mai mancare degli splendidi gioielli che rendono i suoi outfit ancora più preziosi.

È il caso del costosissimo bracciale firmato Cartier di cui si parla sopra.

Love bracelet di Cartier

Maria De Filippi ha sfoggiato un bracciale molto costoso e bellissimo che dona eleganza e raffinatezza. Si tratta del bracciale Cartier della linea Love bracelet. Un gioiello che vanta ben 18 carati di oro e diamanti a piacere a coronare il tutto. Si può infatti scegliere la quantità dei diamanti da inserirvi: nella versione da 4 diamanti il Love bracelet Cartier ha un costo di 10 mila euro circa, mentre optando per i 10 diamanti il prezzo sale fino ai 15 mila euro.

La linea consta non solo del bracciale ma anche degli altri gioielli come orecchini e anello.

La particolarità di questo pezzo unico di gioielleria sta nel fatto che è composto da due sezioni rigide da avvitare ai due lati. Non ha clip o altre chiusure, quindi l’unico modo per indossarlo è appunto usando un apposito cacciavite incluso al momento dell’acquisto. Proprio per questo si chiama Love bracelet: il suo ideatore, Aldo Cipullo, lo creò negli anni Settanta come simbolo di fede eterna e amore incondizionato. Una specie di cintura di castità insomma: il cacciavite, unico strumento che può aprire il braccialetto Cartier, dovrebbe quindi essere posseduto dal proprio amante come pegno d’amore e fedeltà.

Non solo Maria De Filippi: il braccialetto Cartier è stato indossato nel tempo da molte star, risultando uno dei gioielli più amati. Chiara Ferragni, Elisabetta Gregoraci ma anche i duchi di Sussex Harry e Meghan – che lo possiedono entrambi -, Sophia Loren ed Elizabeth Taylor.

