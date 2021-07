Temptation Island ha aperto le porte del resort Is Morus Relais, in cui è girata, il 30 giugno festeggiando anche cifra tonda, visto che quella del 2021 è la decima edizione. Il programma costola di Uomini&Donne, condotto da Filippo Bisciglia, ospita come ogni anno 6 coppie che vogliono capire quanto è forte l’amore che le tiene legate, provando a resistere alla distanza e soprattutto ai tentatori e alle tentatrici il cui compito sarà quello di provare a destabilizzare il loro equilibrio, spesso già precario.

Tra i single per l’edizione 2021 troviamo anche il modello Marco Ricci, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Marco Ricci: biografia e carriera

Marco Ricci nasce, sotto il segno dei Pesci, il 25 febbraio del 1995 a Cesena in Emilia Romagna. Non sappiamo nulla sulla sua famiglia di origine, ma abbiamo qualche informazione per quanto riguarda la sua formazione scolastica e gli inizi della sua carriera.

Ricci ha infatti frequentato l’Istitituto Tecnico Agnelli e successivamente la European Bartender School che lo ha portato a lavorare appunto come bartender in tantissimi locali della Riviera Romagnola, tra cui il famigerato Villa Papeete a Milano Marittima. Da bartender ha poi intrapreso la carriera di modello, che svolge tutt’ora e che da Cesenatico dove vive lo porta spesso a spostarsi anche fuori dall’Italia.

Chi è Marco Ricci: dalla carriera di modello a Temptation Island

Sono molti i tentatori di Temptation Island che prima di arrivare sulla spiaggia più spiata d’Italia, hanno partecipato come corteggiatori a Uomini&Donne. Vincenza Botti, per esempio, ha tentato di conquistare il bel Andrea Damante prima che questi scegliesse l’ormai nota influencer Giulia De Lellis, e Giulia Mastrantoni è stata una dama per il Trono Over. Marco Ricci, invece, non ha partecipato al celebre dating game condotto da Maria De Filippi.

Difficile ipotizzare quindi le sue mosse, se tra le fidanzate di Temptation Island troverà quella che gli farà battere il cuore o se sarà lui, con i suoi bellissimi occhi azzurro ghiaccio, a far capitolare qualcuna. Non resta che osservare i risvolti del programma.

Chi è Marco Ricci: qualche curiosità

Nonostante la sua professione da modello e nonostante quella passata da bartender, a differenza di alcuni suoi colleghi, Marco Ricci non sembra condurre una vita esposta al gossip, condita da ospitate in qualche locale. Scorrendo i post del suo profilo Instagram ovviamente molto seguito, si può capire molto su quelle che sono le sue passioni e un po’ della sua personalità. Marco sembra preferire i viaggi, che siano per lavoro o per piacere, da solo o in compagnia. Tra le tantissime mete toccate ci sono l’America, l’Inghilterra, la Spagna e anche la Grecia e l’Indonesia. Pare sia molto legato alla propria famiglia, allietata della presenza di tanti cuginetti molto più piccoli di lui.

Marco sembra anche essere un buon sportivo: ama infatti tanto lo sci quanto il wakeboard e un po’ per “deformazione professionale”, un po’ per indole è molto attento anche al suo aspetto fisico, che mantiene sempre ben curato. Tra i suoi affetti c’è anche una cagnolina, una Cavalier King di nome Charlotte.