Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi capitanata ancora una volta da Ilary Blasi affiancata a sua volta da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, c’è anche Marco Melandri, che durante una delle dirette del programma ha parlato di un capitolo della sua vita in cui alcune circostanze non meglio specificate lo hanno portato a mettere in discussione il matrimonio con Manuela Raffaetà, la donna che attualmente sostiene l’ex motociclista in questo nuovo percorso, dallo studio.

Conosciamola meglio in questo articolo.

Marco Melandri, chi è Manuela Raffaetà

Manuela Raffaetà nasce a Tione di Trento il 28 luglio del 1984, sotto il segno zodiacale del Leone. Forse per bilanciare l’inevitabile esposizione del marito sempre sotto i riflettori per via della sua fama da sportivo, Manuela ci tiene a mantenere un certo riserbo attorno alla sua vita privata, per questo non abbiamo molte informazioni sulla sua infanzia e la sua famiglia d’origine.

Sappiamo però che ha una sorella di nome Roberta, anche lei super sportiva, è infatti un’insegnante di sci.

Manuela è invece un’appassionata di moda, passione che l’ha portata ad intraprendere la carriera di modella, indossatrice ed ombrellina già da giovanissima e proprio in una di queste occasioni ha conosciuto Marco Melandri.

La carriera tra moda e motori

Proprio come succede per le storie d’amore più romantiche, quasi come se fosse destino, ad un certo punto della sua carriera, nella vita di Manuela Raffetà si uniscono il mondo della moda e quello dei motori, che le indicano la strada verso quello che sarà il suo grande amore.

Nel 2004 infatti, nelle vesti di ombrellina, arriva anche a lavorare per il Motorshow di Bologna, dove appunto conosce proprio Marco Melandri, campione del mondo 2022 della classe 250, lì come pilota e nel corso della sua carriera prende parte anche a diverse campagne pubblicitarie d’alta moda.

Vita privata e curiosità

Manuela Raffaetà e Marco Melandri ufficializzano la loro relazione un anno dopo essersi conosciuti, nel 2005. Vanno a vivere insieme a Ravenna, città natale di Melandri (dove tra l’altro Manuela rimane anche dopo la separazione, probabilmente per permettere a Marco di continuare a vedere la figlia) e nel 2014 dalla loro relazione nasce Martina. Tra il 2020 e il 2021 la coppia inizia a mostrare segni di crisi, arrivando ad andare a vivere separatamente, fino all’allontanamento definitivo.

Si vociferava infatti che il motivo della fine della loro storia d’amore fosse un’altra donna, ma durante una puntata dell’Isola dei Famosi, rispondendo ad una domanda della conduttrice, Melandri ha tenuto a specificare che questa donna, più giovane e con cui poi comunque la relazione è finita, è entrata nella sua vita dopo la crisi con Manuela.

Le domande di Ilary Blasi si rifacevano ad un post su Instagram pubblicato proprio dall’ex campione prima di prendere parte al survivor show, Marco Melandri infatti, attraverso il suo profilo, ha speso parole d’affetto e di stima nei confronti della moglie, annunciando così ufficialmente l’amore ritrovato. Qualche curiosità su Manuela? Ama molto cucinare e praticare sport per mantenersi sempre in forma.