L’ex campione del mondo, Marco Melandri, è ancora protagonista in tv con la partecipazione all’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, il 21 marzo 2022. Tutto quello che c’è da sapere, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Marco Melandri

Nato a Ravenna, il 7 agosto 1982, Marco Melandri, ha intrapreso la carriera del motociclismo all’età di 5 anni, disputando delle gare di BMX e Coppe del mondo. All’età di 8 anni passa alle minimoto, con le quali nel 1992 e 1994, diventa campione italiano. All’età di 15 anni, diventa campione italiano della 125, divenendo il più giovane a realizzare quest’impresa. Nello stesso anno, 1997, esordisce al Gran Premio, in Repubblica Ceca.

Nel 1998, diventa il più giovane pilota ad aver vinto il Gran Premio. Dopo due anni, partecipa al mondiale classe 250.

Nel 2002, all’età di 20 anni, vince il titolo mondiale nella classe 250 e questo gli permetterà di partecipare nel 2003 al suo primo MotoGP. Dal 2003 fino al 2004, Marco Melandri dovrà molto spesso fermarsi a causa di un periodo caratterizzato da una serie di infortuni. Nel 2005 entra a far parte della Movistar Honda MotoGP, ottenendo delle vittorie.

Nel 2008 entra a far parte del team Ducati. Dal 2010 fino al 2014 annuncia e partecipa al Mondiale di Superbike. Nel 2015 comunica il suo ritorno in MotoGP con Aprilia. Nel 2020 a fine stagione si ritira dalle competizioni definitivamente.

Vita privata e curiosità

È sopranominato Macio ed è legato sentimentalmente dal 2005 a Manuela Raffaetà, ex modella. Dalla loro unione è nata la loro primogenita Martina, il 14 luglio del 2014. Nel 2020 è stato al centro della bufera social dopo alcune dichiarazioni shock che egli ha confessato in un’intervista. Infatti, ha ammesso di aver voluto contrarre il Covid-19 per ottenere il green pass, esprimendo anche il suo scetticismo sull’utilità dei vaccini e criticando il governo. Dopo questo periodo di critiche, lo stesso Melandri ha ritrattato le sue dichiarazioni su Instagram affermando:

Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme, per una frase scherzosa, ironica nata quando mi sono trovato a parlare con una persona negativa che mi ha detto di essere stata a contatto con un positivo. Ho fatto la battuta ‘Prendo il Covid così avrò il Green Pass, lo prendo per necessità’. Non sarei mai andato da qualche parte con qualcuno per contagiarmi, né lo avrei mai consigliato al peggior nemico. Ormai ci sono dentro, mi dispiace se le mie parole sono state mal interpretate.

Ha avuto un rapporto lavorativo molto speciale con Valentino Rossi, con cui è cresciuto non solo personalmente ma anche sotto un punto di vista lavorativo. Alla Gazzetta dello Sport ha confessato che a causa del business e dei reciproci interessi personali, il suo rapporto con Valentino si sarebbe rovinato.

Naufrago all’Isola dei Famosi

L’ex campione del moto, stando alle notizie che circolano sul web, ha deciso di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che va in onda a marzo 2022. Melandri sbarcherà nei prossimi giorni in Honduras e sarà inserito nel gruppo dei single.

