Marco Cucolo è un modello, opinionista e videomaker. È conosciuto per essere testimonial di alcuni brand di moda più o meno noti, tuttavia, raggiunge la notorietà per essere il fidanzato, ormai da sette anni, con Lory del Santo. Adesso la coppia è pronta ad affrontare il surving game, Isola dei Famosi, in onda dal 21 marzo 2022 su canale 5.

Chi è Marco Cucolo

Marco Cucolo nasce a Napoli, in Campania, il 13 gennaio 1992. Inizia a lavorare nel mondo della moda molto presto, divenendo il modello di alcuni brand conosciuti. Diventa noto al grande pubblico, soprattutto per la storia amorosa con Lory del Santo. Quando esce la notizia del loro fidanzamento non si parla altro della loro differenza di età quasi 33 anni. Partecipa con Lory del Santo a diversi salotti come opinionista soprattutto da Barbara D’Urso.

Inoltre, con le sue doti da videomaker contribuisce alla realizzazione della web serie “The Lady”, ideata, sceneggiata e recitata dalla stessa Lory. Lo stesso Cucolo reciterà nella serie.

Vita privata

La storia di Marco Cucolo e Lory del Santo è nata sui social e prende forma nel momento in cui Marco si trasferirà da Napoli a Milano per avvicinarsi a Lory. La showgirl in un’intervista afferma:

Lui mi ha cercato su Facebook…Io e il mio fidanzato ormai stiamo insieme da sette anni. Questa è una delle storie d’amore più lunghe che ho avuto. L’amore si rinnova sulla base di condividere una quotidianità piacevole, senza eccessivi stress. Nella vita si rinuncia a tante cose, ma a un certo punto non hai più voglia. E quando trovi un compagno che ti accetta per quello che sei la storia va avanti. Non ci vuole stress, arriva il momento in cui tiri i remi in barca, ti rilassi, ti accontenti di te stessa, delle esperienze che hai fatto, delle esperienze che hai avuto.

All’inizio i genitori di Marco non accettavano questa relazione, in quanto per loro 33 anni di differenza non erano pochi. Infatti la madre di Marco in un ‘intervista dichiara:

Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva. Aveva 21 anni, era uno shock.

Adesso, però i genitori di Marco accettano la loro relazione e sono molto legati a Lory. La coppia ha affrontato insieme sia momenti belli e divertenti che momenti difficili come la perdita del figlio di Lory, avvenuta nel 2018. Marco ha detto:

La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. L’accompagnavo anche al bagno.

Nonostante gli alti e i bassi che ci sono all’interno di tutte le coppie, la loro relazione procede a gonfie vele da sette anni. In più interviste è stato chiesto a Marco quando si sposeranno, ma lui ha affermato che non hanno intenzione di sposarsi perché:

il matrimonio è un contratto e quando c’è un contratto hai voglia di distruggerlo.

Curiosità