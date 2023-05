Marco Bianchi nel 2019 fa coming out e ora il suo compagno è Peppe, con il quale ha messo in piedi Home Restaurant: alla scoperta dell'uomo

Marco Bianchi, conosciuto come cuoco, come divulgatore e come blogger, da quando ha fatto coming out ha ricominciato a vivere serenamente. Il suo nuovo progetto si chiama Home Restaurant ed è stato messo in piedi insieme al compagno, Peppe. Che cosa sappiamo di lui e della sua vita?

Marco Bianchi: chi è il compagno Peppe?

Nel 2019 Marco Bianchi ha deciso di fare il passo più importante della sua vita: fare coming out. Da quell’anno la sua vita è cambiata e tutto, improvvisamente, è diventato più limpido. Dopo la fine del matrimonio con Veruska, sua ex moglie e madre di sua figlia Vivienne, lo chef e blogger ha ritrovato l’amore grazie a Peppe, il suo attuale compagno. Chiamato così dalle persone a lui più vicine, in realtà all’anagrafe l’uomo è Giuseppe Fiorini.

Sulla vita del compagno di Marco Bianchi non si hanno particolari informazioni, ma lui e Marco Bianchi, insieme, hanno dato vita al loro nuovo progetto Home Restaurant.

Sulla vita precedente l’incontro con Marco Bianchi non si sa molto, ma stando a vari voci circolanti sul web si scopre che Peppe è in realtà un infermiere appassionato del suo lavoro, a cui però piace molto aiutare il compagno con il suo nuovo progetto culinario.

Ora che Peppe fa coppia fissa con il noto cuoco e blogger, tutto è appare molto più chiaro. Bianchi dice di lui che è «un uomo stupendo», confermando quanto l’amore, quando è vero, risulti spontaneamente sincero.

Marco Bianchi: la storia d’amore con il compagno Peppe

Marco Bianchi e Peppe si sono conosciuti ufficialmente durante il periodo della pandemia da Covid19. Dopo uno scambio di commenti sotto qualche fotografia, è scattato il primo appuntamento nella bella Roma, partito con un caffè in città. Da quel caffè è nato un aperitivo, sfociato alla fine con un bacio: l’amore, quando scatta, è fulmineo. Dopo qualche appuntamento Peppe ha deciso di lasciare Roma, ma non il suo lavoro.

Marco Bianchi ha spesso raccontato di essersi innamorato di Peppe per la sua autenticità: «Non ha maschere, è se stesso, sempre. Come me, gioisce per i successi altrui».

Marco Bianchi: Peppe e la figlia Vivienne vanno d’accordo

Peppe, essendo il compagno di Marco Bianchi ed essendo Marco Bianchi padre di una bambina, Vivienne, è ovviamente entrato in contatto con lei. Sebbene all’inizio ci fosse un po’ di timore per tutta la nuova situazione, in realtà Peppe e Vivienne hanno attualmente un rapporto molto bello.

Lo chef e blogger ha parlato alla bambina di Peppe nel modo più semplice possibile, cercando di essere delicato. Da lì è nata una pizza di conoscenza e tutto, nel giro di poco tempo, è diventato famiglia.

Peppe e Marco Bianchi continuano la loro storia d’amore e il loro progetto Home Restaurant li vede più uniti che mai.

«Made in Ciociaria», recita la bio Insagram di Peppe, proseguendo con: «La mia vita tra ospedale e campagna» ed è proprio così che va avanti la sua vita. Un mondo diviso tra persone e animali, un mondo con una nuova consapevolezza, in cui l’amore per Marco Bianchi è la prima cosa.