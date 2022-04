Manila Nazzaro ha deciso di rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate da Giulia Salemi qualche mese fa, che parlavano della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro delusa da Giulia Salemi: “Il tempo è galantuomo”

Manila Nazzaro e Giulia Salemi, rispettivamente concorrente della sesta edizione del GF Vip e conduttrice del GF Vip Party, sono finite al centro di una polemica social che le ha messe l’una contro l’altra.

L’ex Miss Italia ha scoperto che l’influencer in passato ha parlato di lei, in modo non molto carino, e ha deciso di rispondere. Giulia Salemi ha dichiarato che se la Nazzaro avesse avuto una brillante carriera non sarebbe finita nella casa del Grande Fratello Vip. “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente.

Dai, ti prego” sono state le sue parole, dopo le quali la conduttrice ha anche avuto un confronto con Lorenzo Amoruso.

La risposta di Manila Nazzaro

“Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…” ha scritto Manila Nazzaro su twitter.

I fan hanno subito chiesto spiegazioni e Manila ha spiegato che il suo intervento era riferito a dichiarazioni fatte dalla Salemi a dicembre, quando lei era nella casa del GF Vip. “Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi” ha spiegato Manila Nazzaro, che sta recuperando tutto quello che si è persa durante i mesi di reclusione nel reality show. I fan si sono divisi. Alcuni pensano che Manila abbia ragione e che le parole di Giulia siano state fuori luogo, altri danno ragione alla Salemi, sottolineando che ha detto solo la verità.