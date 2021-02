Giovanissimo batterista dei Maneskin, band italiana diventata famosa dopo la partecipazione a X Factor 11: ecco chi è Ethan Torchio.

Ethan Torchio: chi è?

Al primo sguardo, ciò che colpisce di Ethan Torchio sono i lunghi capelli lisci e neri e una bellezza esotica, che rimanda ai nativi americani.

Dietro l’apparenza si cela un talentuoso batterista, arrivato al successo insieme alla band dei Maneskin, con cui si presenta al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni.

Ethan Torchio è nato a Roma l’8 ottobre 2000. Suo padre è un regista e ha ben 8 figli. Sin da bambino Ethan è appassionato di musica, tanto che inizia a studiare dalla tenera età.

La sua avventura con la band dei Maneskin inizia con un annuncio Facebook.

I tre componenti del gruppo, il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi pubblicano infatti sul social un post per cercare un batterista e completare il gruppo. Torchio non si fa sfuggire l’occasione e risponde all’annuncio. Da quel momento inizia la loro avventura insieme.

Rispetto agli altri componenti della band, Ethan è il meno attivo sui social. Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, su Instagram ha un seguito di 133 mila persone, che ogni giorno lo sostengono.

Le foto pubblicate mostrano un ragazzo dallo stile sobrio, ma sempre curato, la passione per la musica e il costante impegno nel lavoro.

Batterista dei Maneskin

Ethan Torchio diventa super famosa in tutta Italia insieme agli altri componenti dei Maneskin grazie alla partecipazione, nel 2017, a X Factor 11. Lo stile unico del gruppo, la loro tenacia e il loro indiscutibile talento hanno conquistato l’intero pubblico.

Guidati da Manuel Agnelli, si fanno notare soprattutto per il loro singolo Chosen, che scala le classifiche e consacra il gruppo come una delle migliori promesse del panorama musicale italiano. Una volta usciti da X Factor, sfornano due canzoni che diventano grandi successi: Morirò da Re e Torna a Casa.

Negli anni sono stati impegnati in vari tour per tutta Italia e in occasione dell’uscita del loro album Il ballo della vita, in alcuni cinema è uscito il loro docufilm: This is Maneskin.