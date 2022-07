Il Piemonte è stato colpito da una forte ondata di maltempo. Ci sono stati diversi danni a case e ad auto. Saluzzo è stata colpita da una grandinata molto violenta.

Maltempo in Piemonte, violenta grandinata a Saluzzo

Pioggia, grandine e temporali si sono abbattuti sul nord Italia, dopo tanti giorni di caldo. In Piemonte la pioggia è stata accompagnata da grandine e raffiche di vento che hanno provocato molti danni, come tetti divelti, alberi caduti e danni a case e auto. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati numerosi, soprattutto a Cuneo e in particolare nel comune di Saluzzo. In questo comune sono caduti chicchi di grandine del diametro di quasi 10 centimetri, che hanno danneggiato auto e abitazioni.

I violenti temporali hanno colpito anche altri comuni, da Bene Vagienna a Fossano, passando per Mondovì. Sono arrivate almeno 125 chiamate.

Il maltempo ha colpito il Piemonte

Forti piogge sono state registrate anche tra Biella e Vercelli, con pali pericolanti, alberi caduti e tetti danneggiati. A Casale Monferrato un albero è caduto in piazza, senza feriti fortunatamente. Disagi anche per i temporali di Val Cerrina e nel Basso Monferrato. Il maltempo ha colpito anche il Trentino-Alto Adige, dove si è verificata una frana sulla strada statale della Val Venosta, in prossimità di Curon.

Queste regioni, insieme a Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, continueranno ad essere colpite dal maltempo, con temporali e grandine.